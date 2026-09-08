Драма у авиону за Загреб: Дјевојчица позвала стјуардесу па јој показала страшну поруку

Аутор:АТВ редакција
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Језиви инцидент на међународном лету који је прије неколико дана слетио на загребачки аеродром завршио се хапшењем држављанина Сјеверне Македоније, који је осумњичен за блудне радње над малољетном дјевојком, пише Јутарњи лист.
Све је почело када је 15-годишња дјевојчица, која је сама путовала за Загреб, током лета дискретно позвала стјуардесу и дала јој свој телефон. На екрану је била порука: "Мене је јако страх овога човјека, можете ли ми некако помоћи?"
Стјуардеса је одмах схватила да дјевојчица тражи помоћ, али није жељела да алармира мушкарца који је сједио поред ње. Због тога је одглумила равнодушност, рекла дјевојчици да ће јој показати гдје је тоалет и заједно са њом отишла до пилотске кабине.
Тамо је тинејџерка посади испричала шта се наводно догодило. Према њеним ријечима, мушкарац који је сједио на сједишту поред њеног почео је да је додирује по гениталијама одмах након што је авион полетио. Наводно се притом правдао да јој помаже да правилно веже сигурносни појас.
Сцена
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Посада је одмах обавијестила контролни торањ загребачког аеродрома, па је полиција већ чекала осумњиченог након слетања авиона на аеродром "Фрањо Туђман". Умјесто да након искрцавања настави пут, мушкарац је одведен на разговор са полицијом.
Међутим, тај разговор прерастао је у криминалистичку истрагу. Након обраде у полицији, осумњичени је спроведен у Општинско државно тужилаштво, потом пред суд, а на крају му је одређен истражни затвор у Реметинцу.
Током испитивања одбацио је све наводе против себе. Пред тужиоцима је тврдио да дјевојчицу није додиривао на начин за који га терете, већ да јој је само помогао тако што јој је додао сигурносни појас како би могла да се веже, пише Јутарњи лист.
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