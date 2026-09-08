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Недим Сладић упозорио на велику опасност: Ово су критичне тачке

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08.09.2026 21:58

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Киша цеста
Фото: АТВ

Метеоролог Недим Сладић најавио је обилније падавине у појединим дијеловима БиХ, упозоравајући да би локално могле довести и до бујичних плављења.

Ипак, наглашава да падавине које се очекују у наредних неколико дана неће бити довољне да прекину сушу.

Како је појаснио, комбинација свјежијег ваздуха са сјеверозапада и топлијег ваздуха са југа условљаваће јачи развој облака.

"Управо мјешавина, односно комбинација свјежијег ваздуха са сјеверозапада и топлијег са југа условљаваће јачи развој облака, те стога у оваквим околностима највише падавина очекујемо на подручју западне и југозападне Босне, те нарочито уз Јадран и у пред‌јелима уз њега", рекао је Сладић за Нову БХ.

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Могућа готово мјесечна количина падавина у кратком периоду

Према његовим ријечима, на појединим подручјима у веома кратком временском периоду може пасти готово мјесечна количина падавина.

"Неријетко може пасти и готово мјесечна количина падавина у веома кратком временском интервалу, што опет повезујемо с појавом локалних непогода које могу условити бујична плављења", упозорио је.

Суша се неће прекинути

Сладић је посебно нагласио да обилније падавине не значе и крај суше на тим подручјима. Проблем је, како је објаснио, у стању тла које тренутно не може ефикасно упијати воду.

"Врло важно је истакнути да, и упркос томе, суша се на овим подручјима неће прекинути, зато што се сада подлога понаша као хидрофобна постава. Једноставно немате ефекат упијања, зато што је тло стегнуто, већ само та вода отиче";, објаснио је Сладић.

Због тога, закључује, очекиване падавине неће донијети значајније ублажавање суше.

"Тако да ова падавина која се прогнозира у наредних неколико дана није она која доноси ублажавање суше", поручио је Сладић.

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Тагови :

Недим Сладић

Вријеме

Временска прогноза

падавине

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