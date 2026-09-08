Поврат ПДВ-а на прву некретнину на чекању

Аутор:Валерија Илић
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Још не може да се донесе ниједно рјешење о поврату ПДВ-а на куповину прве некретнине.
Из управе за индиректно опорезивање појашњавају да поједине институције немају техничке могућности за успостављање сарадње. Детаље има Валерија Илић.
1.234 захтјева за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине стигло је на адресу Управе за индиректно опорезивање БиХ. Међутим подносиоци захтјева, сачекаће још који дан на новац на рачуну. За исплату институције још нису спремне. Како каже директор УИО техничке подршке нема.
До 14. септембра, ове три институције требало би да ријеше поменуте проблеме, а да ће већ 16. септембра почне издавање рјешења за поврат ПДВ-а.
"Али да би једно рјешење било завршено мора бити провјерено у свих осам институција и зато ми и кад будемо имали седам институција ако немамо приступ и осмој институцији ми не можемо завршавати", рекао је директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија.
Након усвајања Закона о допунама закона о ПДВ-у још у првој половини 2025. године, УИО је почела са израдом Правилника о примјени закона на додату вриједност који је ступио на снагу 08.07.2026. године.
"У првој половини прошле године знало се које ће институције ће бити у овом процесу заједно са УИО и већ прошле године смо ми са тим институцијама одржали састанке.
У протекла два мјесеца ми смо активно готово свакодневно, више пута седмично разговарали са институцијама и како вас је директор упознао са некима смо већ крајем јула, почетком августа имали и потписане споразуме и обезјеђену техничку размјену", истакла је Управа за индиректно опорезивање БиХ Милица Видовић.
Захтјеви за поврат ПДВ-а подносе се Управи за индиректно опорезивање, уз потребну документацију и у роковима прописаним правилником. Да би испунили услове потребно је предати 13 докумената у један од четири регионална центра, у зависности од сједишта инвеститора од којег је купљена некретнина, а то су Сарајево, Бањалука, Мостар и Тузла.
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