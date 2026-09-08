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Петогодишње дијете хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

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08.09.2026 19:01

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Хеликоптери МУП-а Српске
Фото: МУП Републике Српске

Пилоти Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су два ваздушна медицинска транспорта пацијената, од којих је један петогодишње дијете.

Како је саопштено из МУП-а Српске, петогодишње дијете је синоћ, 7. септембра, из Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске у Бањалуци превезено у Клинички центар Србије у Београду.

Још један ваздушни медицински транспорт реализован је данас, 8. септембра када је пацијенткиња из Опште болнице Невесиње превезена у УКЦ Републике Српске у Бањалуци.

“Наш циљ – брз и сигуран пут пацијената до здравствене установе”, поручили су из МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

Медицински транспорт

Хеликоптер

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