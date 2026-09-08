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Стиже јако невријеме: Могућа торнада!

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08.09.2026 11:19

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Стиже јако невријеме: Могућа торнада!
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

Хрватску и већи дио западног Балкана средином седмице очекује нагла промјена времена.

Снажан хладни фронт с Атлантика судариће се с врло топлим и влажним ваздухом над Средоземљем, што ће створити услове за јака невремена, обилну кишу, град и олујне ударе вјетра, пише Severe Weather Europe.

Промјена почиње у сриједу, а најизраженија би требало да буде током сриједе навече и у четвртак. Невријеме ће се преко сјеверне Италије и Алпа ширити према Словенији, Хрватској и западном Балкану.

Хрватска у зони јаких невремена

Највећи ризик за Хрватску односи се на сјеверни Јадран и подручја уз западни Балкан. Локално се очекују врло обилне падавине, а на појединим подручјима за два дана могло би пасти од 150 до 200 литара кише по квадратном метру.

Проблем је што би се олујни облаци могли више пута развијати изнад истог подручја. То значи да би јака киша могла падати у неколико узастопних таласа, чиме се знатно повећава опасност од бујичних поплава.

Могући су и крупан град, врло јаки удари вјетра, те локално торнадо.

Температуре би могле пасти за 15 до 20 степени

Након проласка фронта стиже знатно хладнији ваздух са сјевера. У неким дијеловима Европе температура би за мање од 24 часа могла пасти за 15 до 20 степени.

То ће означити нагли крај топлог почетка септембра и донијети вријеме много сличније јесењем. У вишим дијеловима Алпа очекује се и први јачи снијег.

Најтоплија ваздушна маса биће потиснута у источну Европу

Зашто се очекују тако снажне олује?

Средоземно море тренутно је врло топло, па у ваздуху има много влаге. Истовремено стиже хладан ваздух с Атлантика. Када се такве двије ваздушне масе сударе, атмосфера постаје врло нестабилна.

Додатни проблем је велика разлика у брзини и смјеру вјетра на различитим висинама. Управо такви услови погодују развоју снажних и дуготрајних олуја.

Стиже хладни фронт

Могуће су и суперћелијске олује – врло организовани олујни системи који могу произвести крупан град, орканске ударе вјетра, велике количине кише, а понекад и торнада.

Промјена времена неће бити ограничена само на Хрватску и Балкан. Олује се очекују и у источној Француској, Швајцарској, на Балеарима, у сјеверној и средњој Италији, те Аустрији и Словенији.

Хладни фронт потом ће наставити према истоку, док ће се најтоплији ваздух повлачити према источној Европи и западној Русији.

Према садашњим прогнозама, нестабилније и свјежије вријеме могло би се у великом дијелу Европе задржати и током средине септембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

торнадо

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Киша

Вријеме

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