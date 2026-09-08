УНЕСКО објавио поражавајуће податке: Ево колико је неписмених људи на свијету

Аутор:АТВ редакција
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У свијету се данас обиљежава Међународни дан писмености, а ове године навршава се 60 година откако га је Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) прогласила.
Према најновијим подацима УНЕСКО-а, најмање 739 милиона људи старијих од 15 година широм свијета и даље нема основне вјештине писмености.
Овогодишњи Међународни дан писмености обиљежава се под слоганом „Писменост за људе, планету и просперитет”, којим УНЕСКО указује на значај писмености за укључивање људи у друштво, одрживи развој, боље животне могућности и економски напредак.
Подаци УНЕСКО-а показују да, упркос напретку оствареном током протеклих деценија, проблем неписмености и даље погађа велики број људи.
Четворо од 10 дјеце не достиже минимални ниво способности читања, док је током 2023. године 272 милиона дјеце и адолесцената било ван школе.
УНЕСКО упозорава да су писменост и приступ образовању од кључног значаја за развој појединаца, али и за напредак цијелих друштава.
Скуп организују УНЕСКО и Влада Мексика, а биће посвећен разговорима о напретку и изазовима у области писмености, као и конкретним политикама и рјешењима за њено унапређење широм свијета.
У оквиру дводневног програма биће одржана и церемонија додјеле шест међународних награда УНЕСКО-а за писменост, којима се одаје признање истакнутим програмима из различитих дијелова свијета.
УНЕСКО истиче да је током протеклих шест деценија остварен значајан напредак, али да писменост и даље представља основно људско право и један од кључних предуслова за мир и одрживи развој.
Међународни дан писмености УНЕСКО је прогласио 1966. године, на 14. засједању Генералне конференције те организације.
Обиљежава се 8. септембра како би се међународна заједница подсјетила на значај писмености за појединце, заједнице и друштва.
(Глас Српске )
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