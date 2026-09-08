Logo

Славимо Светог Адријана, Наталију и Владимирску икону Богородице: Овај дан крије невјероватну причу!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 07:18

Коментари:

0
Црква је хришћанска вјерска грађевина намјењена вршењу богослужења и вјерских обреда, а такође представља и заједницу свих хришћанских верника
Фото: pexels/Boris Hamer

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају спомен на Светог мученика Адријана и његову супругу Наталију, али и успомену на једно од највећих чуда у православном свијету - чудотворну Владимирску икону Мајке Божије.

Овај дан у црквеном календару носи снажну поруку љубави, заштите дома и избављења од великих невоља.

Адријан и Наталија живјели су у Никомедији у вријеме сурових прогона хришћана под царем Максимијаном. Адријан, који је био незнабожац и високи царски службеник, остао је задивљен храброшћу хришћана који су трпјели муке ради своје вјере. Подстакнут њиховим стрпљењем, и сам је прихватио хришћанство, због чега је убрзо бачен у тамницу и осуђен на тешке муке.

Његова супруга Наталија, која је потајно већ била хришћанка, није га одвраћала од страдања, већ га је до посљедњег тренутка храбрила, бдила над њим и пружала му подршку. Након Адријанове смрти, и она је убрзо предала своју душу Богу, оставши упамћена као узор одане и побожне супруге. Због тога се овај светитељски пар данас славе као заштитници брака и породице.

Поред светих мученика, на данашњи дан прославља се и Владимирска икона Мајке Божије. Према предању, ову икону насликао је сам јеванђелист Лука на дасци стола за којим је обједовала Света породица.

СПЦ, црква

Друштво

Славимо заштитнике брака: Ово је највећи гријех према партнеру на овај дан

Данас се обиљежава спомен на 1395. годину, када је ова икона свечано пренета из града Владимира у Москву. У вријеме када је силовити татараски освајач Тамерлан незадрживо напредовао рушећи све пред собом, народ се данима са сузама молио пред овом иконом за спас. Према предању, Тамерлан је у сну видео Богородицу са војском и сутрадан се неочекивано, без борбе, повукао. Отада се Владимирска икона поштује као моћна заштитница од сваке невоље, болести и непријатељских напада.

Обичај је да супружници заједно запале свијећу пред иконом и помоле се Светом Адријану и Наталији за слогу, брак и разумијевање у породици. Данас треба изгладити све неспоразуме с партнером и укућанима, јер се вјерује да овај празник благосиља сваки дом у коме влада праштање.

Ако проживљавате тешке тренутке, данас је идеалан дан да упутите искрену молитву Богородици за избављење из проблема и душевни мир. Како је Наталија била ослонац свом мужу у најтежим тренуцима, данашњи дан подсјећа на важност саосјећања и међусобног помагања.

На данашњи дан изузетно је важно уздржати се од гнева, расправа и повишеног тона у кући. Вјерује се да свађа на овај дан доноси немир у дом током цијеле године. Дан не би требало провести у усамљености или потпуном посвећивању послу на штету најближих.

Данас не смијете држати мржњу у срцу - данашњи празници уче да се против зла боримо љубављу, стрпљењем и вјером.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

светац

Црква

обичаји

вјера

молитва

Икона

Богородица

Коментари (0)

Прочитајте више

свијеће паљење свијећа црква

Друштво

Вјерује се да ово не треба радити: Данас Пренос моштију Светог Вартоломеја

1 д

0
Црква

Друштво

Страшна страдања и небеска киша над жедном земљом: Сутра се помолите светитељима за божју милост

2 д

0
Црква

Друштво

Не заборавите сутрашњи празник: Ко ово уради, светац ће му помоћи у невољи!

3 д

0
Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац

Друштво

Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац

4 д

0

Више из рубрике

Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Друштво

Дневни хороскоп за 8. септембар: Бикови, могуће је занимљиво познанство, Дјевице, потребна вам је пауза

1 ч

0
Новац

Друштво

Почиње исплата увећаних пензија у Српској

1 ч

0
Врућина, топлотни талас

Друштво

Ванредно стање или "ново нормално": Да ли су очекиване тропске врелине у септембру?

11 ч

0
Српска православна црква

Друштво

Славимо заштитнике брака: Ово је највећи гријех према партнеру на овај дан

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

32

"Фоча је центар нашег региона"

08

31

И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

08

19

Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала

08

14

Снимак скривене камере због које је Др Иги згрозио јавност

08

13

Мандић: Погодује нам временска прогноза

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима