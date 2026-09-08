Славимо Светог Адријана, Наталију и Владимирску икону Богородице: Овај дан крије невјероватну причу!

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају спомен на Светог мученика Адријана и његову супругу Наталију, али и успомену на једно од највећих чуда у православном свијету - чудотворну Владимирску икону Мајке Божије.
Овај дан у црквеном календару носи снажну поруку љубави, заштите дома и избављења од великих невоља.
Адријан и Наталија живјели су у Никомедији у вријеме сурових прогона хришћана под царем Максимијаном. Адријан, који је био незнабожац и високи царски службеник, остао је задивљен храброшћу хришћана који су трпјели муке ради своје вјере. Подстакнут њиховим стрпљењем, и сам је прихватио хришћанство, због чега је убрзо бачен у тамницу и осуђен на тешке муке.
Његова супруга Наталија, која је потајно већ била хришћанка, није га одвраћала од страдања, већ га је до посљедњег тренутка храбрила, бдила над њим и пружала му подршку. Након Адријанове смрти, и она је убрзо предала своју душу Богу, оставши упамћена као узор одане и побожне супруге. Због тога се овај светитељски пар данас славе као заштитници брака и породице.
Поред светих мученика, на данашњи дан прославља се и Владимирска икона Мајке Божије. Према предању, ову икону насликао је сам јеванђелист Лука на дасци стола за којим је обједовала Света породица.
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Данас се обиљежава спомен на 1395. годину, када је ова икона свечано пренета из града Владимира у Москву. У вријеме када је силовити татараски освајач Тамерлан незадрживо напредовао рушећи све пред собом, народ се данима са сузама молио пред овом иконом за спас. Према предању, Тамерлан је у сну видео Богородицу са војском и сутрадан се неочекивано, без борбе, повукао. Отада се Владимирска икона поштује као моћна заштитница од сваке невоље, болести и непријатељских напада.
Обичај је да супружници заједно запале свијећу пред иконом и помоле се Светом Адријану и Наталији за слогу, брак и разумијевање у породици. Данас треба изгладити све неспоразуме с партнером и укућанима, јер се вјерује да овај празник благосиља сваки дом у коме влада праштање.
Ако проживљавате тешке тренутке, данас је идеалан дан да упутите искрену молитву Богородици за избављење из проблема и душевни мир. Како је Наталија била ослонац свом мужу у најтежим тренуцима, данашњи дан подсјећа на важност саосјећања и међусобног помагања.
На данашњи дан изузетно је важно уздржати се од гнева, расправа и повишеног тона у кући. Вјерује се да свађа на овај дан доноси немир у дом током цијеле године. Дан не би требало провести у усамљености или потпуном посвећивању послу на штету најближих.
Данас не смијете држати мржњу у срцу - данашњи празници уче да се против зла боримо љубављу, стрпљењем и вјером.
(телеграф)
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