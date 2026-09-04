Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Агатоника, хришћанског светитеља из 4. вијека, у народу познатијег као Арлијевдан.
Свети Агатоник живио је у Никомедији и храбро проповиједао јеванђеље међу паганима. Током стравичних прогона хришћана под царем Максимијаном, ухапшен је заједно са другим вијенима, поднио је страшне муке и на крају је посјечен мачем у Тракији. У његову част, касније је у Цариграду подигнут величанствен храм.
Дан Светог Агатоника пада у доба Међудневице, односно у период између Велике и Мале Госпојине. Од давнина се у овом периоду организују велики народни сабори и вашари, а за овај дан везују се и посебни обичаји.
Према народном вјеровању, данас посебно "ваља трговати". Вјерује се да је све што се на данашњи дан пазари изузетно добро за напредак и благостање дома, због чега су наши стари управо на Арлијевдан обављали све највеће куповине у години.
Поред тога, народ сматра да је ово идеално вријеме за сусрете, мирење и обнову пријатељстава, како би се у миру и слози дочекала предстојећа зима, преноси Информер.
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