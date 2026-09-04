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Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац

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04.09.2026 07:04

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Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Агатоника, хришћанског светитеља из 4. вијека, у народу познатијег као Арлијевдан.

Свети Агатоник живио је у Никомедији и храбро проповиједао јеванђеље међу паганима. Током стравичних прогона хришћана под царем Максимијаном, ухапшен је заједно са другим вијенима, поднио је страшне муке и на крају је посјечен мачем у Тракији. У његову част, касније је у Цариграду подигнут величанствен храм.

Вашари, сабори и народна вјеровања

Дан Светог Агатоника пада у доба Међудневице, односно у период између Велике и Мале Госпојине. Од давнина се у овом периоду организују велики народни сабори и вашари, а за овај дан везују се и посебни обичаји.

Према народном вјеровању, данас посебно "ваља трговати". Вјерује се да је све што се на данашњи дан пазари изузетно добро за напредак и благостање дома, због чега су наши стари управо на Арлијевдан обављали све највеће куповине у години.

Поред тога, народ сматра да је ово идеално вријеме за сусрете, мирење и обнову пријатељстава, како би се у миру и слози дочекала предстојећа зима, преноси Информер.

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Тагови :

СПЦ

Српска православна црква

светац

црквени календар

Православни календар

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