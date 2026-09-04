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Од врућине у Њемачкој преминуло више од 16.000 особа

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04.09.2026 07:57

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Жена пешкиром брише зној са лица
Фото: Pexels/Gustavo Fring

Више од 16.000 људи умрло је усљед врућине у вријеме топлотних таласа у Њемачкој 2026. године, што је највећи број од 2016. године, саопштио је Институт "Роберт Кох" /РКИ/.

Закључно са 3. септембром, процењени број смртних случајева повезаних са врућином у Њемачкој достигао је 16.300. Већина смртних случајева, приближно 8.200, била је међу особама старијим од 85 година.

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Француске власти су саопштиле да би економска штета од топлотног таласа могла достићи и до 15 милијарди евра.

(Срна)

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Тагови :

врућина

топлотни талас

преминули од врућине

Њемачка

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