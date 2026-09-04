Од врућине у Њемачкој преминуло више од 16.000 особа

Аутор:АТВ редакција
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Више од 16.000 људи умрло је усљед врућине у вријеме топлотних таласа у Њемачкој 2026. године, што је највећи број од 2016. године, саопштио је Институт "Роберт Кох" /РКИ/.
Закључно са 3. септембром, процењени број смртних случајева повезаних са врућином у Њемачкој достигао је 16.300. Већина смртних случајева, приближно 8.200, била је међу особама старијим од 85 година.
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Европа се суочава са једним од најтоплијих периода посљедњих година, а Шпанија, Португалија, Француска, Италија и Грчка су најтеже погођене.
Француске власти су саопштиле да би економска штета од топлотног таласа могла достићи и до 15 милијарди евра.
(Срна)
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