Велики пожар у Хрватској захватио простор између кућа: У гашењу било ангажовано око 100 ватрогасаца

Аутор:АТВ редакција
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Изнад хрватског града Солина касно синоћ избио је пожар који је у једном тренутку захватио простор између кућа, али је спријечено његово ширење на стамбене објекте, саопштено је из ватрогасне службе Сплитско-далматинске жупаније.
Пожар је избио око 22.50 сати у насељу Нинчевићи, а нешто иза поноћи стављен је под контролу.
На интервенцији је било ангажовано укупно 95 ватрогасаца са 29 возила, преноси Хина.
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Око 30 ватрогасаца остало је да дежура током ноћи и јутрос, након што је пожар стављен под контролу, наводи се у саопштењу ватрогасне службе.
Пожар у Нинчевићима није проузроковао евакуацију становника из оближњих кућа, додаје се у саопштењу.
(Танјуг)
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