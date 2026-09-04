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Велики пожар у Хрватској захватио простор између кућа: У гашењу било ангажовано око 100 ватрогасаца

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04.09.2026 07:47

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Изнад хрватског града Солина касно синоћ избио је пожар који је у једном тренутку захватио простор између кућа, али је спријечено његово ширење на стамбене објекте, саопштено је из ватрогасне службе Сплитско-далматинске жупаније.

Пожар је избио око 22.50 сати у насељу Нинчевићи, а нешто иза поноћи стављен је под контролу.

На интервенцији је било ангажовано укупно 95 ватрогасаца са 29 возила, преноси Хина.

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Око 30 ватрогасаца остало је да дежура током ноћи и јутрос, након што је пожар стављен под контролу, наводи се у саопштењу ватрогасне службе.

Пожар у Нинчевићима није проузроковао евакуацију становника из оближњих кућа, додаје се у саопштењу.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

ватра

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