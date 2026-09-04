У нападима на Белгородску област погинуло петоро људи

Аутор:АТВ редакција
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Пет људи је погинуло, а 14 повријеђено у протекла 24 часа у украјинским нападима на Белгородску област, рекао је вршилац дужности гувернера Александар Шувајев.
"Као резултат удара украјинских оружаних снага на округ Шебекински, пет људи је погинуло, укључујући особље хитне помоћи. У окрузима Грајворонски, Ракитјански и Шебекински повријеђено је 14 људи", рекао је Шувајев на МАКС-у.
Он је додао да је деветоро повријеђено пребачено у болницу, као и да љекари процјењују стање једног од њих као тешко.
Током протеклог дана, украјинске оружане снаге су 148 пута напале територију Белгородске области. Укупно је погођено 15 округа.
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