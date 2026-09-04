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У нападима на Белгородску област погинуло петоро људи

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04.09.2026 08:26

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Пет људи је погинуло, а 14 повријеђено у протекла 24 часа у украјинским нападима на Белгородску област, рекао је вршилац дужности гувернера Александар Шувајев.

"Као резултат удара украјинских оружаних снага на округ Шебекински, пет људи је погинуло, укључујући особље хитне помоћи. У окрузима Грајворонски, Ракитјански и Шебекински повријеђено је 14 људи", рекао је Шувајев на МАКС-у.

Он је додао да је деветоро повријеђено пребачено у болницу, као и да љекари процјењују стање једног од њих као тешко.

Током протеклог дана, украјинске оружане снаге су 148 пута напале територију Белгородске области. Укупно је погођено 15 округа.

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Тагови :

Русија

Украјина

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