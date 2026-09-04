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Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника

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04.09.2026 09:09

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Фахрет Хорозовић, познатији као Факи, ухапшен је синоћ након тешке саобраћајне несреће у мјесту Доња Копривна код Цазина, у којој је тешко повријеђено троје малољетне дјеце.

Како је потврђено из МУП-а УСК, полиција је ухапсила возача који је, према досадашњим информацијама, усљед неприлагођене и велике брзине изгубио контролу над аутомобилом, након чега је возилом улетио у двориште породичне куће.

Троје дјеце задобило је тешке повреде те су хитно превезени на лијечење. Њихово здравствено стање и опоравак се прате, а према доступним информацијама налазе се у тешком стању.

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Троје малољетника у тешком стању након несреће: Аутомобилом улетио у двориште и 'покосио' дјецу

Након хапшења над осумњиченим је покренута криминалистичка обрада. По њеном завршетку, Хорозовић ће бити предат надлежном тужилаштву уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, преноси Аваз.

Истрагом ће бити утврђене све околности које су довеле до ове тешке саобраћајне несреће.

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Тагови :

хапшење

Цазин

Саобраћајна несрећа

ухапшен Фахрет Хорозовић

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