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Воз ударио у камион из БиХ на пружном прелазу: Камера снимила тренутак несреће

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04.09.2026 08:55

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Воз удара у камион на пружном прелазу у Пољској.
Фото: NEXTA/X/Screenshot

Тешка саобраћајна несрећа догодила се 3. септембра на пружном прелазу у Гданск-Липцама у Пољској, када је путнички воз ударио у камион компаније из Живиница. Тренутак стравичног удара забиљежила је надзорна камера.

Према прелиминарним информацијама, 42-годишњи возач камиона, држављанин БиХ, на пружни пријелаз ушао је након што се на семафору упалило црвено свјетло. Убрзо након тога почеле су се спуштати заштитне рампе.

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Умјесто да настави напријед и пробије рампу, возач је покушао возило вратити уназад и склонити га с пружног прелаза. Неколико тренутака касније у камион је великом силином ударио путнички воз. Возач је, срећом, преживио судар.

У несрећи су укупно четири особе лакше повријеђене, међу којима су возач камиона и троје путника из воза. Возач камиона превезен је у болницу, док су машиновођа и још неколико путника прегледани на мјесту догађаја. На интервенцији је учествовало седам ватрогасних јединица, преноси РадиоСарајево.

Снимак несреће објавио је на друштвеној мрежи X замјеник пољског министра инфраструктуре Пиотр Малепсзак, који је поступак возача описао као "изузетно непромишљен". На снимку се види како камион остаје на пружном прелазу док се рампа спушта, након чега покушава кренути уназад, а потом у њега удара воз.

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У снажном судару камион је знатно оштећен, док су надлежне пољске службе покренуле истрагу како би утврдиле све околности и тачан узрок несреће.

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Тагови :

Пољска

судар

удес

Држављанин БиХ

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