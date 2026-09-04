Како заштитити своје податке на мобилном телефону?

Аутор:АТВ редакција
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Најновије глобално истраживање компаније Касперски показује да је чак 58 одсто корисника изабрало паметни телефон као главни уређај за приступ интернету, чиме је рачунар прешао у други план.
Овај тренд је најизраженији код припадника Генерације З (од 18 до 28 година), гдје телефон као примарни уређај користи чак 67 процената испитаника. Међутим, док мобилни телефони преузимају улогу рачунара, стручњаци за сајбер-безбједност упозоравају да свијест и навике корисника о заштити података не прате овај брзи раст.
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На паметним телефонима данас чувамо готово све – од личних успомена до повјерљивих пословних информација. Истраживање открива да 65 одсто људи на телефону држи фотографије и видео-записе, 55 процената контакте, а 41 одсто чува лична документа попут пасоша и личних карата. Занимљиво је да 54 одсто корисника преко телефона приступа пословним мејловима и системима, док трећина користи финансијске сервисе. Са порастом популарности АИ алата, четвртина корисника на телефонима чува и историју разговора са вјештачком интелигенцијом.
-Наши паметни телефони данас служе као потпуно опремљени дигитални асистенти који дотичу готово сваки аспект нашег живота. Подаци које им повјеравамо далеко превазилазе фотографије или текстуалне поруке. Због тога главно питање више није ‘шта чувамо’, већ ‘како то штитимо'”, истиче Раде Фуртула, пресалес менаџер компаније Касперскy за Западни Балкан, наглашавајући да безбједност мора постати саставни дио самог уређаја.
Ризици су све већи, што потврдјује и податак да је само у првом кварталу 2026. године спријечено више од 2,67 милиона напада на мобилне уређаје, уз откривање преко 306.000 злонамјерних инсталационих пакета. Због тога стручњаци наглашавају да мобилни телефони захтијевају једнако свеобухватну заштиту као и рачунари, укључујући поуздане антивирусне програме и системе за детекцију фишинг линкова у реалном времену.
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Како бисте осигурали своје податке, Касперски препоручује три златна правила: никада не чувајте важне податке само на телефону већ користите безбједан клауд и Password Manager трезоре; инсталирајте проактивну заштиту од дигиталних пријетњи; и увијек имајте спремне превентивне мјере у случају губитка или крађе уређаја – укључите функцију “Пронађи мој уређај”, подесите тренутно аутоматско закључавање екрана и редовно правите резервне копије.
(Б92)
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