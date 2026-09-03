Телефон неће да се пуни? Не бацајте паре на сервис, проблем је тривијалан

Аутор:АТВ редакција
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Ако телефон одједном престане да пуни преко УСБ-Ц кабла, најлакше је закључити да је прикључак покварен.
Ипак, прије одласка у сервис постоји једна много баналнија могућност: у порту се накупила прљавштина и џепна прашина.
То је довољно да конектор на каблу више не належе како треба, па телефон може да престане да пуни или да прекида везу током пуњења и преноса података.
Прво погледајте унутрашњост УСБ-Ц порта и пажљиво уклоните евентуалне наслаге. Затим пробајте други кабл, други пуњач и другу утичницу. Ако телефон и даље не реагује, а у порту се виде оштећени или лабави дијелови, проблем је вјероватно озбиљнији.
Покварен порт не значи аутоматски да морате да га поправљате. Ако ускоро мијењате телефон, користите бежично пуњење и немате потребу да пребацујете велике фајлове на рачунар, могуће је наставити са коришћењем уређаја и без функционалног УСБ-Ц прикључка.
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Ситуација је другачија ако вам је брзо пуњење важно. Жично пуњење је код бројних телефона значајно брже од бежичног, па неисправан порт може озбиљно да промијени начин коришћења уређаја.
Исто важи за пренос података. Ако често снимате видео и пребацујете велике фајлове на рачунар или користите екстерни ССД, УСБ-Ц порт је много више од обичног прикључка за пуњач. На појединим телефонима омогућава и вишеструко бржи пренос података од бежичних опција.
Цијена зависи од телефона, сервиса и гаранције. Код појединих модела сам резервни склоп УСБ-Ц порта може коштати неколико десетина долара, док сервис додатно наплаћује рад.
Самостална замјена јесте могућа, али није нарочито једноставна. Код модерних телефона често је потребно скинути екран или задњи поклопац, извадити батерију и приступити доњем дијелу уређаја прије него што се дође до склопа са УСБ-Ц конектором.
Због тога је за већину корисника сервис сигурнија опција. Неисправан покушај поправке може направити много скупљи проблем са екраном, батеријом или заштитом од воде и прашине.
Ако телефон и даље ради добро, поправка порта често има више смисла него куповина потпуно новог уређаја. Али прије него што платите сервис, провјерите да ли је проблем заиста у порту, преноси Телеграф.рс.
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