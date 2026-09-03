Logo

Телефон неће да се пуни? Не бацајте паре на сервис, проблем је тривијалан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 09:09

Коментари:

0
Два мобилна телефна прикључена на пуњач.
Фото: Pexels/Steve A Johnson:

Ако телефон одједном престане да пуни преко УСБ-Ц кабла, најлакше је закључити да је прикључак покварен.

Ипак, прије одласка у сервис постоји једна много баналнија могућност: у порту се накупила прљавштина и џепна прашина.

То је довољно да конектор на каблу више не належе како треба, па телефон може да престане да пуни или да прекида везу током пуњења и преноса података.

Прво погледајте унутрашњост УСБ-Ц порта и пажљиво уклоните евентуалне наслаге. Затим пробајте други кабл, други пуњач и другу утичницу. Ако телефон и даље не реагује, а у порту се виде оштећени или лабави дијелови, проблем је вјероватно озбиљнији.

Када се замјена УСБ-Ц порта исплати?

Покварен порт не значи аутоматски да морате да га поправљате. Ако ускоро мијењате телефон, користите бежично пуњење и немате потребу да пребацујете велике фајлове на рачунар, могуће је наставити са коришћењем уређаја и без функционалног УСБ-Ц прикључка.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Ситуација је другачија ако вам је брзо пуњење важно. Жично пуњење је код бројних телефона значајно брже од бежичног, па неисправан порт може озбиљно да промијени начин коришћења уређаја.

Исто важи за пренос података. Ако често снимате видео и пребацујете велике фајлове на рачунар или користите екстерни ССД, УСБ-Ц порт је много више од обичног прикључка за пуњач. На појединим телефонима омогућава и вишеструко бржи пренос података од бежичних опција.

Колико кошта поправка?

Цијена зависи од телефона, сервиса и гаранције. Код појединих модела сам резервни склоп УСБ-Ц порта може коштати неколико десетина долара, док сервис додатно наплаћује рад.

Самостална замјена јесте могућа, али није нарочито једноставна. Код модерних телефона често је потребно скинути екран или задњи поклопац, извадити батерију и приступити доњем дијелу уређаја прије него што се дође до склопа са УСБ-Ц конектором.

Због тога је за већину корисника сервис сигурнија опција. Неисправан покушај поправке може направити много скупљи проблем са екраном, батеријом или заштитом од воде и прашине.

Ако телефон и даље ради добро, поправка порта често има више смисла него куповина потпуно новог уређаја. Али прије него што платите сервис, провјерите да ли је проблем заиста у порту, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мобилни телефон

пуњач за телефон

punjač

технологија

Коментари (0)

Прочитајте више

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Након одлуке Њемачке да затвори Руски дом затвара се Гете институт у Русији

3 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

3 ч

0
Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Свијет

Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

3 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Током претреса пронађено 900 грама дроге: Ухапшена једна особа

3 ч

0

Више из рубрике

Медуза је један од морфолошких облика жарњака Cnidaria који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа.

Наука и технологија

Медузе су отпорне на рак, научници коначно схватили зашто

17 ч

0
Друштвена мрежа Икс

Наука и технологија

Масовни покушаји ресетовања лозинке: Корисници платформе Икс на мети хакера

18 ч

0
mobilni telefon mobitel

Наука и технологија

Зашто је немогуће укротити друштвене мреже? Разлог који крију од нас

23 ч

0
телеграм друштвене мреже Русија комуникација дописивање групни чет

Наука и технологија

'Телеграм' кажњен са 131.000 долара јер нису уклонили лажне вијести

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

12

10

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

11

57

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

11

47

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

11

41

Дјевојке тврде да их тајно снимали у току интимних односа: Сада дијеле њихове фотографије и снимке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима