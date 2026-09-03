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Остао без "Аудија" због лажних таблица

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03.09.2026 09:40

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Ауди
Фото: Vlad Dragomir / Pexels

Полиција Мркоњић Град јуче су, током редовне контроле саобраћаја, зауставили и контролисали аутомобил марке "Ауди" којим је управљало лице М.М. из Прозора.

Међутим, рутинска контрола убрзо се претворила у расвјетљавање кривичног дјела.

Детаљним провјерама утврђено је да постоји основана сумња да је регистарска таблица постављена на предњем дијелу "Аудија" фалсификована.

Полиција је спорну таблицу одмах привремено одузела, а она ће послужити као кључни доказ против овог возача у даљем поступку.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Бањалука, којем ће против М.М. бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Фалсификовање исправе".

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Тагови :

Мркоњић Град

Лажне таблице

саобраћај

ПУ Мркоњић Град

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