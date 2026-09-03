Током претреса пронађено 900 грама дроге: Ухапшена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Сарајевска полиција пронашла је током претреса на подручју општине Центар око 900 грама различите дроге, те ухапсила лице из Сарајева чији су иницијали Ф.Б. /29/, саопштено је из МУП-а КС.
У акцији кодног назива "Горица" пронађено је око 900 грама кокаина, спида, екстазија и марихуане, те други предмети од интереса за истрагу.
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Акција је реализована под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево, а осумњичени за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге је на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.
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