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Током претреса пронађено 900 грама дроге: Ухапшена једна особа

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03.09.2026 08:47

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Сарајевска полиција пронашла је током претреса на подручју општине Центар око 900 грама различите дроге, те ухапсила лице из Сарајева чији су иницијали Ф.Б. /29/, саопштено је из МУП-а КС.

У акцији кодног назива "Горица" пронађено је око 900 грама кокаина, спида, екстазија и марихуане, те други предмети од интереса за истрагу.

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Акција је реализована под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево, а осумњичени за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге је на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

хапшење

Дрога

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