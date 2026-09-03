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Животиње на ивици смрти због суше: Мјештани не памте овакве непогоде

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03.09.2026 07:32

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Данима уназад је јако тешко стање усљед незапамћене суше на територији Сјенице и прије свега Пештери. Људи и стока су жедни, а сточари се налазе у огромном проблему јер немају како да напоје животиње.

На територији општине проглашена је ванредна ситуација, а критично стање је у скоро 200 домаћинстава. Људи су беспомоћни, препуштени овој елементарној непогоди.

- Никад горе није било. Ово љето је за нас паклено, температуре су највише забиљежене у историји Пештера. Ми дуже од два мјесеца немамо воде, ни за стоку, ни за кућу. Цистерну чекамо и по 15 дана да дође у наше село. Ужас и катастрофа. Молимо се Богу за мало кише, не би ли нас спасило. Плашимо се и за себе, али и за животиње јер од сточарства живимо - кажу за РИНУ мјештани.

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Према ријечима надлежних тренутно 26 села и засеока угрожено због недостатка воде. Упућен је хитан захтјев за помоћ Окружном штабу Златиборског округа, а на терен је стигла једна цистерна запремине од осам тона.

- Није се десило до посљедњих неколико година да буду тропске температуре увече. Клима се у посљедње вријеме промијенила што је и узроковало суше. На сву срећу пожара нема али апелујем на мјештане и све који пролазе кроз Пештер да поведу рачуна и да не буду узрок пожара који би погоршали већ постојеће стање - додао је Сабахудин Абдагић еколошки активиста и туристички водич.

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Тагови :

пожар

Србија

суша

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