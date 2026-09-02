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Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

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02.09.2026 13:02

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Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији
Фото: АТВ

Републички хидрометеоролошки завод Србије објавио је данас да постоје екстремни услови за иницирање и ширење пожара на отвореном.

Висока температура праћена дефицитом падавина и повремено појачаним вјетром и даље ће доприносити исушивању вегетације и израженој опасности од иницирања и ширења пожара на отвореном.

РХМЗ је објавио и упозорење на пољопривредну сушу.

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"Дуготрајно трајање суше, у комбинацији са високим температурама, довело је до континуираног водног и топлотног стреса код пољопривредних култура. На бројним подручјима интензиван стрес је већ довео до принудног завршавања вегетационог циклуса, што је резултирало мањом масом зрна и нижим приносима ратарских култура", наводи се у агрометеоролошком упозорењу.

Наставак суше и високих температура представља додатни ризик за водни биланс земљишта, јер се резерве приступачне влаге даље исцрпљују. Ово је од посебног значаја за вишегодишње засаде и припрему усјева за наредну производну сезону, јер продужени недостатак воде може имати посљедице и након завршетка овогодишњег вегетационог периода. Недостатак влаге у земљишту може отежати предсјетвену припрему земљишта и сјетву озимих усјева уколико се сушни услови наставе.

Пољопривредницима се препоручује повећан опрез због високог ризика од избијања и ширења пољских пожара на исушеним парцелама.

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У хидролошком упозорењу, РХМЗ наводи да ће се на Дунаву, Сави и на Тиси код Титела водостаји наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.

На Колубари са притокама, на Јадру, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве, на притокама Велике Мораве, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили минималним средње мјесечним вредностима 95%-необезбјеђености (биолошком минимуму), пренио је "Танјуг".

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Тагови :

Србија

Пољопривреда

пожар

врућина

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