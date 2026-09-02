Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод Србије објавио је данас да постоје екстремни услови за иницирање и ширење пожара на отвореном.
Висока температура праћена дефицитом падавина и повремено појачаним вјетром и даље ће доприносити исушивању вегетације и израженој опасности од иницирања и ширења пожара на отвореном.
РХМЗ је објавио и упозорење на пољопривредну сушу.
Друштво
Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"
"Дуготрајно трајање суше, у комбинацији са високим температурама, довело је до континуираног водног и топлотног стреса код пољопривредних култура. На бројним подручјима интензиван стрес је већ довео до принудног завршавања вегетационог циклуса, што је резултирало мањом масом зрна и нижим приносима ратарских култура", наводи се у агрометеоролошком упозорењу.
Наставак суше и високих температура представља додатни ризик за водни биланс земљишта, јер се резерве приступачне влаге даље исцрпљују. Ово је од посебног значаја за вишегодишње засаде и припрему усјева за наредну производну сезону, јер продужени недостатак воде може имати посљедице и након завршетка овогодишњег вегетационог периода. Недостатак влаге у земљишту може отежати предсјетвену припрему земљишта и сјетву озимих усјева уколико се сушни услови наставе.
Пољопривредницима се препоручује повећан опрез због високог ризика од избијања и ширења пољских пожара на исушеним парцелама.
Градови и општине
Влада Српске помогла набавку механизације вриједне 350.000 КМ
У хидролошком упозорењу, РХМЗ наводи да ће се на Дунаву, Сави и на Тиси код Титела водостаји наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.
На Колубари са притокама, на Јадру, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве, на притокама Велике Мораве, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили минималним средње мјесечним вредностима 95%-необезбјеђености (биолошком минимуму), пренио је "Танјуг".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму