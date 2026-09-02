Влада Српске помогла набавку механизације вриједне 350.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Општина Сребреница је, захваљујући помоћи Владе Републике Српске, набавила механизацију вриједну 350.000 КМ за опремање локалног Комуналног предузећа "Полет".
Машине и пратећа опрема стигле су у Сребреницу и одмах предате "Полету" на кориштење.
Набављени су ровокопач са чекићем за разбијање камена и бетона, машина за чишћење снијега са пратећом опремом, као и за друге послове неопходне за одржавање водоводне мреже, чишћење снијега, одрона и путева и друге послове које комуналци обављају.
Начелник општине Сребреница Милош Вучић захвалио је Влади Републике Српске за подршку и новчану помоћ и изразио наду да ће ова механизација олакшати и убрзати отклањање кварова на водоводној мрежи.
У Сребреници је већ мјесец дана на снази рестрикција воде, а потрошачи само три часа дневно добијају воду из градског водовода.
Грађани тврде да често искључивање доводи до цурења воде из бојлера, пуцања чесми и инсталација, преноси Срна.
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