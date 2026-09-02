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У овом бх. граду дизел кошта 3,31 КМ

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02.09.2026 13:50

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

На бензинским пумпама у Херцеговини дошло је до промјена у цијенама горива.

Федерално министарство трговине је 2019. године представило мобилну апликацију ФМТ ФБиХ оил инфо преко које можете пратити најновије информације о цијенама горива на свим бензинским црпкама у ФБиХ.

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У наставку је листа цијена по градовима у Херцеговини.

У обзир су се узимале цијене горива које су биле приказане на апликацији ФМТ ФБиХ оил инфо до 08:00 сати 2. септембра 2026. године.

Широки Бријег

Дизел Д5 у Широком Бријегу, према апликацији ФМТ ФБИХ, има најнижу цијену на Газпрому, Васке бензу, ЗДБ-у и Зоимпексу, а износи 3,41 КМ по литри, преноси "јабука ТВ".

На Петрол ОИЛ је Супер 95 најјефтинији с 2,91 КМ по литри. За најнижу цијену Супер 98 издваја се Мепас гдје литра износи 2,95 КМ.

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Цијена за аутоплин је најнижа на Ини – гдје аутоплин износи 1,37 КМ.

Мостар

У Мостару је Дизел најјефтинији на Бингу гдје се продаје за 3,34 КМ по литри.

Код најнижих цијена за Супер 95 издваја се Петрол ОИЛ – с цијеном од 2,97 КМ по литри. Супер 98 има најмању цијену на Потоци бенц гдје износи 3,19 КМ по литри.

Аутоплин је најјефтинији на Селексу гдје је цијена аутоплина 1,28 КМ.

Груде

У Грудама дизел има исту цијену од 3,46 КМ на свим бензинским пумпама.

Супер 95 има такође заједничку цијену од 3,11 КМ по литри на свим бензинским пумпама. Супер 98 има цијену од 3,16 КМ по литри на свим пумпама.

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Код аутоплина издвајају се Папић и Хифа с цијеном од 1,36 КМ.

Посушје

Дизел је у Посушју најјефтинији по цијени од 3,39 КМ, а продаје се на Еуро Контакту.

Супер 95 има најнижу цијену на Еуро Контакту и ТИ Оилу , а цијена му је 3,01 КМ по литри. За Супер 98 најнижа цијена је 3,11 КМ по литри на Лагеру.

Што се тиче аутоплина, најјефтинији је на Хифи, а износи 1,36 КМ.

Љубушки

У Љубушком дизел Д5 има најнижу цијену од 3,36 КМ на Ини.

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Супер 95 има најнижу цијену од 3,05 КМ на Антуновић АГС-у. За Супер 98 се издваја МБ Иванић с 3,10 КМ по литри.

Аутоплин у Љубушком с најнижом цијеном (1,31 КМ) се налази на Хифи и Антуновић АГС-у .

Читлук

У Читлуку дизел има најнижу цијену од 3,43 КМ по литри на Маринчићу.

Супер 95 има најнижу цијену на Маринчићу– а износи 3,09 КМ по литри, док је Супер 98 најјефтинији на Сирклу с цијеном од 3,25 КМ по литри.

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Цијене у Читлуку закључујемо с аутоплином којем је најнижа цијена од 1,41 КМ на Ини.

Чапљина

Дизел Д5 у Чапљини има најнижу цијену од 3,37 КМ по литри на Сушку.

Супер 95 има најнижу цијену на ТИ Оил, а износи 3,04 КМ по литри, док је Супер 98 најјефтинији на Сушку с цијеном од 3,26 КМ по литри.

У Чапљини је аутоплин најјефтинији на Сушку гдје сада износи 1,28 КМ.

Томиславград

Нестро и Корал се издвајају код Дизела Д5 који износи 3,40 КМ по литри.

Супер 95 има најнижу цијену на Авангардеу , а износи 3,00 КМ по литри. За Супер 98 издваја се Будић с 3,11 КМ по литри.

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Што се тиче аутоплина, код Корал – је најјефтинији с цијеном од 1,30 КМ.

Ливно

Дизел Д5 у Ливну има најнижу цијену од 3,31 КМ по литри на Енерџи Макс.

Супер 95 има најнижу цијену на Енерџи Макс, а износи 3,02 КМ по литри. Код горива Супер 98 Забришће има најнижу цијену од 3,19 КМ по литри.

Цијена за аутоплин је најнижа на Хифи, Павићу и ТИ Оилу , а износи 1,25 КМ.

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цијена дизела

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