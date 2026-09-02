Logo

Како препознати право маслиново уље у маркету?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 13:32

Коментари:

0
Маслиново уље у здјелици
Фото: Pixabay

Боце на полици изгледају готово исто, слова на етикети су ситна, а цијене се разликују вишеструко. Зато маслиново уље није производ који се бира на прву лопту.

Екстра дјевичанско се убраја међу квалитетније масноће које користимо у кухињи, јер носи мононезасићене масти и уз њих витамин Е и витамин К.

Zmaj

Хроника

Змај од Шипова имао удес у Шипову

Узети прву боцу на којој пише „екстра дјевичанско“ није провјера. Најједноставнији начин да направите бољи избор јесте да прочитате шта тачно стоји на декларацији.

Предња страна боце вам каже прву ствар

Џордан Хаворт, клинички физиолог који се бави исхраном и здрављем цријева, каже да купци најчешће прескоче управо тај корак, читање етикете. По његовим савјетима, у продавници вриједи погледати неколико података, али један носи највише тежине.

Када на боци стоји „екстра дјевичанско маслиново уље“, ради се о нерафинисаном уљу добијеном механичким путем. У тој категорији нема хемијских поступака рафинације. Сама ознака, међутим, није једини податак који треба да вас занима.

Поријекло маслина се крије на задњој етикети

Следећи податак стоји на декларацији и тиче се поријекла. Ту би јасно требало да пише одакле маслине долазе или где је уље произведено. Произвођачи некад мешају маслине из више земаља, а то само по себи не значи да је уље слабо.

Гориво бензинска пумпа

Ауто-мото

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

Ту већина нас гријеши. Слику на етикети, име бренда и цијену памтимо, а боцу никад не окренемо. Та радња траје неколико секунди и даје вам више од свега што сте до тада видјели на полици.

Шта о квалитету маслиновог уља говори опис производње?

Задржите се на опису начина производње. На једној боци коју је Хаворт показао пише да је то уље „врхунског квалитета, добијено искључиво механичким путем, директно из маслина“. Таква реченица говори више од најлепшег дизајна амбалаже.

Код екстра дјевичанског пресудно је да је уље добијено механички, без хемијске екстракције и рафинације. Тако му остају природна својства. Зато сљедећи пут не убацујте боцу у корпу и настављајте даље, него је окрените и прочитајте декларацију.

Цијена није доказ да је маслиново уље добро

Скупља боца не постаје најбоља зато што је скупља, а јефтинија не мора бити лоша. Корисније вам је да провјерите категорију, поријекло и начин производње, јер тако бирате оно што вам заиста треба.

Ни амбалажа није ситница. Тамно стакло штити уље од светлости, а светлост му током чувања квари квалитет. Код куће му нађите тамно и хладније место, даље од шпорета и сунца које удара кроз прозор. У малим панел-кухињама боца најчешће стоји баш поред рингле, на најгорем могућем мјесту.

bazen

Србија

Због бизарног ТикТок изазова на базену забрањено купање

Прије него што боца заврши у корпи, прођите ово:

  • Да ли јасно стоји екстра дјевичанско маслиново уље.
  • Шта на етикети пише о поријеклу.
  • Како је уље добијено.
  • Да ли га амбалажа чува од свјетлости.
  • Гдје ће стајати код вас у кухињи.

Стручност вам за ово не треба. Треба вам неколико секунди више над етикетом. Разлика између добре и промашене куповине ретко је скривена у некој компликованој тајни, она стоји исписана на боци коју већ држите у руци.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

маслиново уље

Уље

куповина

трикови

Коментари (0)

Прочитајте више

mobilni telefon mobitel

Наука и технологија

Зашто је немогуће укротити друштвене мреже? Разлог који крију од нас

1 ч

0
телеграм друштвене мреже Русија комуникација дописивање групни чет

Наука и технологија

'Телеграм' кажњен са 131.000 долара јер нису уклонили лажне вијести

1 ч

0
Виц дана: Вага и метар

Вицеви

Виц дана: Вага и метар

1 ч

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Ђоковић проговорио о здравственом стању након мука на УС опену

1 ч

0

Више из рубрике

Ово је тајна савршеног ајвара: Македонци имају један трик за паприке

Савјети

Ово је тајна савршеног ајвара: Македонци имају један трик за паприке

23 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Колико пута дневно смијемо упалити веш машину?

1 д

0
Зимница

Савјети

Руски трик за зимницу: Овако ће дуже сачувати укус

2 д

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.

Савјети

Направите природни освјеживач за ормар помоћу само два састојка

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима