Како препознати право маслиново уље у маркету?

Аутор:АТВ редакција
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Боце на полици изгледају готово исто, слова на етикети су ситна, а цијене се разликују вишеструко. Зато маслиново уље није производ који се бира на прву лопту.
Екстра дјевичанско се убраја међу квалитетније масноће које користимо у кухињи, јер носи мононезасићене масти и уз њих витамин Е и витамин К.
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Узети прву боцу на којој пише „екстра дјевичанско“ није провјера. Најједноставнији начин да направите бољи избор јесте да прочитате шта тачно стоји на декларацији.
Џордан Хаворт, клинички физиолог који се бави исхраном и здрављем цријева, каже да купци најчешће прескоче управо тај корак, читање етикете. По његовим савјетима, у продавници вриједи погледати неколико података, али један носи највише тежине.
Када на боци стоји „екстра дјевичанско маслиново уље“, ради се о нерафинисаном уљу добијеном механичким путем. У тој категорији нема хемијских поступака рафинације. Сама ознака, међутим, није једини податак који треба да вас занима.
Следећи податак стоји на декларацији и тиче се поријекла. Ту би јасно требало да пише одакле маслине долазе или где је уље произведено. Произвођачи некад мешају маслине из више земаља, а то само по себи не значи да је уље слабо.
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Ту већина нас гријеши. Слику на етикети, име бренда и цијену памтимо, а боцу никад не окренемо. Та радња траје неколико секунди и даје вам више од свега што сте до тада видјели на полици.
Задржите се на опису начина производње. На једној боци коју је Хаворт показао пише да је то уље „врхунског квалитета, добијено искључиво механичким путем, директно из маслина“. Таква реченица говори више од најлепшег дизајна амбалаже.
Код екстра дјевичанског пресудно је да је уље добијено механички, без хемијске екстракције и рафинације. Тако му остају природна својства. Зато сљедећи пут не убацујте боцу у корпу и настављајте даље, него је окрените и прочитајте декларацију.
Скупља боца не постаје најбоља зато што је скупља, а јефтинија не мора бити лоша. Корисније вам је да провјерите категорију, поријекло и начин производње, јер тако бирате оно што вам заиста треба.
Ни амбалажа није ситница. Тамно стакло штити уље од светлости, а светлост му током чувања квари квалитет. Код куће му нађите тамно и хладније место, даље од шпорета и сунца које удара кроз прозор. У малим панел-кухињама боца најчешће стоји баш поред рингле, на најгорем могућем мјесту.
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Стручност вам за ово не треба. Треба вам неколико секунди више над етикетом. Разлика између добре и промашене куповине ретко је скривена у некој компликованој тајни, она стоји исписана на боци коју већ држите у руци.
(Крстарица)
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