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Руски трик за зимницу: Овако ће дуже сачувати укус

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:44

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Зимница
Фото: Pixabay

Припрема зимнице изискује доста времена, труда и пажљивог планирања, због чега су Руси осмислили бројне трикове и методе који помажу да зимница што дуже задржи свој свјеж изглед, препознатљив укус и пријатан мирис.

Руске домаћице познате су по бројним практичним саветима за чување зимнице, а један од најједноставнијих јесте умотавање тегли у обичну алуминијумску фолију, пише Информер.

Овај трик посебно може бити користан онима који немају довољно велики, таман и погодан простор за складиштење киселих краставаца, ајвара, џемова, пеглане паприке и друге зимнице.

Алуминијумска фолија представља додатну заштиту између стаклене амбалаже и свјетлости, па може помоћи да зимница буде заштићена од директних сунчевих зрака и температурних промена.

Још једна предност овог трика јесте практичност. На фолију можете написати шта се налази у тегли и датум када је припремљена, што ће вам знатно олакшати сналажење када се полице напуне теглама различитих величина, облика и боја.

Како правилно обмотати теглу

Најприје одсијеците довољно велики комад алуминијумске фолије који може да прекрије цијелу теглу или њен највећи дио. Стерилисану и напуњену теглу ставите на средину фолије, а затим је пажљиво обмотајте тако да што више стаклене површине буде заштићено.

Важно је да фолију не затегнете превише како се не би поцијепала. Такође, оставите поклопац непокривен како бисте у сваком тренутку могли да провјерите да ли је тегла добро затворена.

Ипак, треба имати на уму да алуминијумска фолија не може спријечити кварење зимнице нити јој продужити рок трајања унедоглед. Уколико је поклопац надувен, тегла цури, садржај има необичан мирис или изглед, или примијетите било који други знак кварења, такву зимницу не треба конзумирати, без обзира на то што је била заштићена фолијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зимница

Савјети

Храна

трикови

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