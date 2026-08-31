Љекари УКЦ-а и пилоти МУП-а поново хероји: Врхунском реакцијом спашен живот дјечака

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:1
Љекари Универзитетског клиничког центра (УКЦ) и Ваздухопловне јединице МУП-а Републике још једном су се исказали као хероји, спашавајући живот дјетета врхунском реакцијом.
Овај пут, живот осмогодишњег дјетета спашен је правовременом реакцијом и координацијом медицинских професионалаца у Клиници за дјечије болести УКЦ-а, пилота МУП-а и љекара прим. др Ивана Вукашиновића из Центра за радиологију из Клиничког центра Србије.
Република Српска
Минић: Српска гаји посебан сентимент према јеврејском народу
Из највеће здравствене установе у Српској појаснили су да је дијагностиком која се обавила у УКЦ-у утврђено да је код дјечака дошло до зачепљења базиларне артерије, једног од кључних крвних судова који снабдијева задње дијелове мозга.
"Ријеч је о изузетно тешком и комплексном стању које захтијева хитну реакцију и примјену најсложенијих метода лијечења и интервентне радиологије. Интервенција је спадала у ред најкомплекснијих и најзахтјевнијих процедура у области неурологије и интервентне радиологије. Захваљујући брзој реакцији здравствених радника, организованом хеликоптерском транспорту, као и стручности и изузетним мануелним вјештинама прим. др Ивана Вукашиновића, интервенција је успјешно изведена у Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије, те је дјечаку спашен живот", нагласили су из УКЦ-а Српске.
Истакли су да је овај случај још једна потврда колико су правовремена дијагностика, брза реакција, добра организација здравственог система и врхунска стручност медицинског особља од пресудног значаја у лијечењу најтежих и најкомплекснијих стања.
Република Српска
Стевандић са Филдсом: Српска заинтересована за сарадњу
Посебно су се захвалили доктору Вукашиновићу, који је показао колики је човјек.
"Посебно је важно истаћи поступак др Ивана Вукашиновића који је сазнавши за тешко стање дјечака, одустао од свог пута и вратио се са аеродрома како би лично учествовао у хитној интервенцији и спасио живот дјетета. Његов поступак представља примјер изузетне професионалне одговорности, емпатије и спремности да се у најтежем тренутку стави на располагање пацијенту. Управо захваљујући његовој стручности, искуству и изузетним мануелним вјештинама, као и правовременој реакцији комплетног медицинског тима, интервенција је успјешно изведена и дјечаку је спашен живот", кажу у УКЦ-у.
Успјешан исход овог случаја представља значајан примјер стручности и посвећености здравствених радника, али и потврду значаја савремене дијагностике, интервентних процедура и међусобне координације свих служби укључених у лијечење пацијента.
Република Српска
Додик: Настављамо да градимо и повезујемо Републику Српску
"Као љекару и као човјеку овај случај ће ми дуго остати у сјећању. Од првог тренутка било нам је јасно да се ради о изузетно озбиљном стању и да дјечаку морамо обезбиједити најбржу могућу дијагностику и лијечење. У тим тренуцима нема простора за чекање, те постоји само један циљ, а то је спасити живот дјетета. Посебно ми је остао урезан тренутак када смо сазнали да се др Иван Вукашиновић враћа са аеродрома са лета за Њујорк како би учествовао у интервенцији. То је био тренутак који је улио додатну наду и нама који смо били уз дјечака, али и његовој породици. Када данас видимо да је дјечак добио прилику за опоравак и нови почетак, сав труд, непроспавани сати и страх кроз који смо прошли добијају свој пуни смисао. Ово је подсјетник због чега смо изабрали овај позив, да будемо уз своје пацијенте онда када им је најтеже и да никада не одустанемо од борбе за њихов живот", рекао је др Стојислав Коњевић, педијатар- интензивиста из Клинике за дјечије болести УКЦ Републике Српске.
Вршилац дужности директора УКЦ-а Никола Шобот нагласио је да је овај случај показатељ колико је важно имати снажан здравствени систем и уигран тим у којем нема неважне карике.
Друштво
Породица моли за помоћ: Нестао младић из БиХ, нема га шест дана
"Ово није само прича о једној успјешно изведеној медицинској интервенцији. Ово је прича о снази нашег здравственог система и људима који тај систем чине. Када је живот једног дјетета био угрожен, није било чекања, није било изгубљеног времена и није било неважне карике. Од тима Клинике за дјечије болести, преко дијагностике и хеликоптерског превоза, до др Ивана Вукашиновића који се сазнавши за стање дјечака вратио са аеродрома како би учествовао у интервенцији. Сви су дјеловали као један тим са једним циљем, а то је спасити живот дјетета", истакао је Шобот и закључио:
"Управо у оваквим тренуцима видимо шта значи бити дио здравственог система и шта значи добра међусобна сарадња између медицинских радника и установа. Здравствени систем не чине само зграде, опрема и савремена технологија. Његова највећа вриједност су људи, њихово знање, одговорност, храброст, емпатија и спремност да буду уз пацијента онда када је најтеже. Посебно сам поносан на наше здравствене раднике. Поносан сам што у нашем систему имамо људе који су спремни да када је потребно, оставе своје планове и врате се да би спасили дјечији живот".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму