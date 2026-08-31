Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Концерт Дина Мерлина који је требало да буде одржан у Краљеву је отказан, а организатори догађаја огласили су се овим поводом.
Наиме, из организације концерта у званичном саопштењу окривили су компанију ДИГИ МЕДИА ПРОДАКШН ДОО Београд.
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Како наводе, до отказивања је дошло због, како тврде, неиспуњених уговорних обавеза које се односе на обезбјеђивање продукције, бине и неопходних техничких услова за безбједно одржавање "спектакла".
"Поводом концерта Дина Мерлина у Краљеву, обавјештавамо јавност да смо принуђени да донесемо одлуку о његовом отказивању због, како наводимо, неиспуњења уговорних обавеза од стране компаније ДИГИ МЕДИА ПРОДАКШН ДОО Београд. Према нашим наводима, компанија је била задужена за обезбјеђивање продукције, бине и свих неопходних техничких услова за одржавање концерта. Од самог почетка организације била је упозната са роковима, техничким захтјевима и свим околностима неопходним за реализацију догађаја. Упркос томе, уговорене обавезе, према нашем ставу, нису извршене на начин који би омогућио одржавање концерта у условима који гарантују одговарајући ниво техничке и организационе сигурности. Одбацујемо покушаје да се одговорност за насталу ситуацију пребаци на организатора. Сматрамо да смо свој део обавеза извршавали озбиљно и одговорно, али не можемо преузети ризик одржавања догађаја када друга уговорна страна није испунила оно што је, према нашем тумачењу уговора, била дужна да обезбиједи", наводи се у саопштењу и додаје:
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Запаљене просторије у којима је заказан концерт Дина Мерлина
"Безбједност извођача, публике и свих учесника догађаја за нас је била и остаје апсолутни приоритет. Због свега наведеног, обавјештавамо јавност да је концерт Дина Мерлина у Краљеву отказан".
Иначе, јуче су током дана запаљене просторије у Краљеву где је Мерлин требало да наступа.
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