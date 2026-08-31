Logo

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:40

Коментари:

1
Дино Мерлин
Фото: Screenshot / YouTube

Концерт Дина Мерлина који је требало да буде одржан у Краљеву је отказан, а организатори догађаја огласили су се овим поводом.

Наиме, из организације концерта у званичном саопштењу окривили су компанију ДИГИ МЕДИА ПРОДАКШН ДОО Београд.

Дајана Радошљевић

Сцена

Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

Како наводе, до отказивања је дошло због, како тврде, неиспуњених уговорних обавеза које се односе на обезбјеђивање продукције, бине и неопходних техничких услова за безбједно одржавање "спектакла".

"Били упознати са захтјевима"

"Поводом концерта Дина Мерлина у Краљеву, обавјештавамо јавност да смо принуђени да донесемо одлуку о његовом отказивању због, како наводимо, неиспуњења уговорних обавеза од стране компаније ДИГИ МЕДИА ПРОДАКШН ДОО Београд. Према нашим наводима, компанија је била задужена за обезбјеђивање продукције, бине и свих неопходних техничких услова за одржавање концерта. Од самог почетка организације била је упозната са роковима, техничким захтјевима и свим околностима неопходним за реализацију догађаја. Упркос томе, уговорене обавезе, према нашем ставу, нису извршене на начин који би омогућио одржавање концерта у условима који гарантују одговарајући ниво техничке и организационе сигурности. Одбацујемо покушаје да се одговорност за насталу ситуацију пребаци на организатора. Сматрамо да смо свој део обавеза извршавали озбиљно и одговорно, али не можемо преузети ризик одржавања догађаја када друга уговорна страна није испунила оно што је, према нашем тумачењу уговора, била дужна да обезбиједи", наводи се у саопштењу и додаје:

Дино Мерлин

Сцена

Запаљене просторије у којима је заказан концерт Дина Мерлина

"Безбједност извођача, публике и свих учесника догађаја за нас је била и остаје апсолутни приоритет. Због свега наведеног, обавјештавамо јавност да је концерт Дина Мерлина у Краљеву отказан".

Иначе, јуче су током дана запаљене просторије у Краљеву где је Мерлин требало да наступа.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дино Мерлин

Краљево

Србија

концерт

Коментари (1)

Више из рубрике

Дајана Радошљевић

Сцена

Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

38 мин

0
Кристина Ковачевић Хитрец

Сцена

Кристина иза себе оставила шесторо дјеце: Преминула позната инфлуенсерка

2 ч

0
Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

Сцена

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

4 ч

0
Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

Сцена

Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

14

49

Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

14

44

Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

14

41

Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

14

40

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима