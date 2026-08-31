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Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 15:12

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Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца
Фото: Instagram/BonnieBlue

Контроверзна британска инфлуенсерка и Онлифенса звијезда Бони Блу објавила је да се породила, чиме је ставила тачку на вишемјесечне спекулације о трудноћи.

Бони, која је посљедњих мјесеци привлачила огромну пажњу јавности својим контроверзним потезима, подијелила је на Инстаграму снимак и фотографије своје новорођене бебе.

Уз објаву је написала: „А онда нас је било 1.058“, што је очигледна референца на њен ранији контроверзни подухват са више од 1.000 мушкараца.

Бони Блу

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Вијест о порођају стигла је након периода у којем су многи на друштвеним мрежама сумњали да је њена трудноћа стварна. Бони је раније чак тврдила да је читава прича била превара, да би потом поново потврдила да је трудна.

Сада је, међутим, показала да је беба рођена и подијелила детаље из породилишта.

У једном од снимака, који је објавила непосредно након порођаја, Бони говори из болнице док једе тост. Открила је да је имала царски рез и да је беба, према њеним ријечима, „веома, веома здрава“.

„Имала сам царски рез. Беба је супер, супер здрава. Касније идем кући“, рекла је Бони, додајући да је порођај био болан, али да је прошао боље него што је очекивала.

Бони Блу

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Испричала је и да је након што јој је позлило ујутру имала веома непријатан осјећај због свјежих шавова.

Посебну пажњу изазвала је чињеница да је снимак направила сједећи у тоалету, уз објашњење да се плашила да „гура“. Порођај је обављен у приватној лондонској болници, а Бони је својим пратиоцима препоручила приватно лијечење уколико могу да га приуште.

„Заиста идите приватно ако можете, јер није толико скупо колико мислите. Буквално је као хотел“, поручила је.

Њена објава долази само неколико дана након што је покренула нови контроверзни „Final Stretch“ изазов, који је представила као начин да се припреми за порођај. Тај потез изазвао је бројне реакције на интернету, посебно због тога што је у оквиру свог садржаја повезивала трудноћу и сексуалне перформансе.

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Упркос свему, Бони сада тврди да је порођај иза ње и да је са бебом све у реду. На друштвеним мрежама је објавила и прве фотографије новорођенчета, али за сада није открила име нити друге детаље о беби.

Прича о њеној трудноћи месецима је била предмет расправа на интернету, а идентитет оца дјетета и даље није познат јавности.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бони Блу

порођај

Порнографија

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