Снимају вас, а ни не знате: Креиран алат од 7 долара који уочава скривене камере за пет секунди

Аутор:АТВ редакција
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Уређај ради тако што усмјерава свјетлост под различитим угловима умјесто да само уочава рефлексије, уз тачност од 94%.
Скривене камере се и даље појављују на неочекиваним мјестима – скривене у оловкама, сатовима, пуњачима или рамовима за слике у хотелским собама и приватним смјештајима. Због тога су истраживачи са института КАИСТ направили рјешење које је јефтино. Њихов нови алат, назван SweepLED, претвара било који паметни телефон у поуздан детектор скривених камера помоћу додатака у виду ЛЕД кућишта, чија израда кошта мање од седам долара.
Већина ручних детектора ослања се на прилично једноставан трик: усмјерите свјетлост ка нечему и тражите сјајан одсјај који се враћа. Проблем је у томе што стакло, метал и сјајна пластика такође одбијају свјетлост, што значи да сте приморани да шкиљите у пуњаче и сатове покушавајући да погодите да ли је тај одсјај сочиво или само случајност.
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SweepLED потпуно елиминише нагађање. Умјесто да помјера свјетлост и угао гледања заједно, он држи камеру телефона фиксираном, док ЛЕД свјетлост помјера и усмјерава из различитих праваца. То је кључно јер сочиво камере има унутрашњу структуру – отвор бленде, сензор и слојевито стакло – па се његова рефлексија искривљује и деформише на веома специфичан начин како се угао свјетлости мијења. Обичне сјајне површине се једноставно не понашају тако.
SweepLED снима цјелокупно помјерање свјетлости као кратак видео-запис, а затим га провлачи кроз АИ модел обучен да уочи те карактеристичне деформације сочива, прецизно означавајући гдје би скривена камера могла бити постављена. Истраживачи су га тестирали на 30 свакодневних предмета које бисте реално могли наћи у хотелској соби или изнајмљеном смјештају, и открио је скривене камере са тачношћу од око 94%, и то за мање од пет секунди по предмету.
🕵️ KAIST researchers developed "SweepLED," a smartphone + low-cost LED tech that detects hidden cameras in under 5 seconds with ~94% accuracy — for under $7. #KAIST #SweepLED #AI #Privacy— KAISTPR (@kaistpr) August 31, 2026
🖇️https://t.co/H0SXkoqowo pic.twitter.com/tZFL5eikFC
Недавна студија универзитета УЦЛ показала је да су људи који користе комерцијалне детекторе скривених камера и даље пропуштали да их пронађу на 59% уређаја током тестирања, тако да је лабораторијски резултат SweepLED-а од 94% снажан показатељ, а следећи корак је вјероватно тестирање у реалним условима.
Предвођен професором Џун Ханом са Рачунарског факултета на институту КАИСТ, у сарадњи са истраживачима са Националног универзитета у Сингапуру и Универзитета за менаџмент у Сингапуру, пројекат је представљен раније ове године на конференцији ACM MobiSys 2026. Уређај још увијек није доступан у продаји, али је основна идеја довољно једноставна да би се у скорије вријеме могла појавити у облику правог комерцијалног производа.
(б92)
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