На путеве стиже још 10 радара, ово су тачне локације

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Читлук одређено је десет локација на којима ће бити постављена инфраструктура за радарске системе СмартАј СТ-1 за контролу саобраћаја.
Локације су одређене на темељу стручне анализе и процјене услова одвијања промета на подручју општине Читлук.
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Ријеч је о модерним радарским системима који, осим брзине кретања возила, биљеже и друге саобраћајне прекршаје, међу којима су кориштење мобилног телефона током вожње и некориштење безбједносног појаса.
Циљ постављања сустава за надзор промета је кориштењем технолошких рјешења повећати безбједност свих учесника у саобраћају.
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Пројекат постављања нових радарских система проводе Полицијска станица Читлук, Министарство унутарњих послова Херцеговачко-неретванске жупаније и Општина Читлук.
За постављање радара изабрано је сљедећих 10 локација:
Доњи Велики Ограђеник – у близини подручне основне школе
Из Општине Читлук наводе како увођење система СмартАј СТ-1 на овим локацијама није првенствено усмјерено на кажњавање, него на превентивно дјеловање према свим учесницима у саобраћају, с циљем спречавања саобраћајних несрећа и очувања људских живота.
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