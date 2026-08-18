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На путеве стиже још 10 радара, ово су тачне локације

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 12:56

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На путеве стиже још 10 радара, ово су тачне локације

На подручју општине Читлук одређено је десет локација на којима ће бити постављена инфраструктура за радарске системе СмартАј СТ-1 за контролу саобраћаја.

Локације су одређене на темељу стручне анализе и процјене услова одвијања промета на подручју општине Читлук.

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Циљ постављања сустава за надзор промета је кориштењем технолошких рјешења повећати безбједност свих учесника у саобраћају.

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Пројекат постављања нових радарских система проводе Полицијска станица Читлук, Министарство унутарњих послова Херцеговачко-неретванске жупаније и Општина Читлук.

Одабрано десет локација

За постављање радара изабрано је сљедећих 10 локација:

  • Близанци – на регионалном путу Р-425
  • Читлук – код зграде Општине
  • Читлук – на улазу из смјера Потпоља
  • Потпоље – на магистралном путу М 17.4
  • Привредна зона Тромеђа
  • Крстине
  • Ћорков долац
  • Солде – у близини Фо’Реста
  • нова цеста од кружног тока у Потпољу до кружног тока код Поште

Доњи Велики Ограђеник – у близини подручне основне школе

Из Општине Читлук наводе како увођење система СмартАј СТ-1 на овим локацијама није првенствено усмјерено на кажњавање, него на превентивно дјеловање према свим учесницима у саобраћају, с циљем спречавања саобраћајних несрећа и очувања људских живота.

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Тагови :

Радар

Камера

саобраћај

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