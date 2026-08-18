Со није само зачин: Ево за шта је све можете користити у домаћинству

Со је један од најчешће кориштених састојака у кухињи, али њена примјена не завршава се на припреми хране, јер се може користити и као једноставно средство за чишћење, уклањање непријатних мириса и одржавање појединих предмета у домаћинству.

Мање прскања и лакше чишћење

Мала количина соли додата у уље може помоћи да се смањи прскање током пржења, док се зрнца могу користити и као благо абразивно средство за уклањање тврдокорних трагова чаја и кафе са шоља.

Свијет Марко повео породицу на најјефтиније љетовање: Ово му се није допало

Може помоћи и код пегле и ваза

Наслаге са металне плоче пегле могуће је уклонити тако што се со поспе по дасци за пеглање и преко ње пажљиво пређе загријаном пеглом, док јачи раствор соли и воде може помоћи при чишћењу замућених стаклених ваза, које након третмана треба добро испрати.

Трик против непријатних мириса

Со може послужити и за освјежавање обуће јер упија дио влаге и непријатних мириса ако се остави у ципелама преко ноћи, а на сличан начин може помоћи у чишћењу вјештачког цвијећа када се оно стави у папирну кесу са сољу и лагано протресе.

Примјена и у њези коже

Мјешавина соли, меда и кокосовог уља може се користити као пилинг за тијело, док се благи раствор слане воде традиционално користи за краткотрајно ублажавање свраба након убода комарца, уз напомену да надражену или оштећену кожу не треба додатно иритирати.

Сцена Слоба Радановић: Брао сам вишње, истоварао шлепере...

Опрез са чувањем млијека

Иако се међу кућним триковима често наводи да прстохват соли може продужити свјежину млијека или павлаке, на тај поступак не треба рачунати као на безбједан начин чувања хране – млијечне производе треба држати на одговарајућој температури и поштовати рок и упутства произвођача.