Ријешите се мука при чишћењу: Једноставан трик залудио домаћице

Аутор:АТВ редакција
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Свакодневно чишћење куће не мора увијек да буде компликовано, а поједини једноставни трикови могу да олакшају посао и помогну да се под боље очисти.
Један од њих подразумијева да се обична пластична кеса стави преко доњег дијела метле прије него што се почне са чишћењем.
Овај начин чишћења посебно може да буде користан када на поду има ситних честица, длачица, длака и прашине које класична метла понекад тешко скупља. Пластична кеса, према објашњењима овог трика, због контакта и кретања може да створи статички електрицитет, који помаже да се лагане нечистоће привуку и задрже на пластици.
Још једна предност је што прљавштина не мора толико да се задржава између длачица метле. На тај начин може да се смањи могућност да се сакупљене длачице и ситна прашина поново расипају по поду током метења, док је чишћење саме метле након тога једноставније.
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Трик може да буде практичан и када треба доприњети до тешко доступних места, попут простора испод кревета, софе или ниског намјештаја. Може се користити на различитим врстама подова, укључујући керамику, порцеланске плочице, дрво, винил и ламинат, уз поштовање препорука за чишћење конкретне површине.
За овај трик потребна је обична пластична кеса. Када кренете да чистите, потребно је да њоме обмотате длачице метле, односно да их ставите унутар кесе.
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Ручке кесе потом треба причврстити за дршку метле и чврсто везати како се кеса не би помјерала или спала током метења. Када је све добро причвршћено, под се мете на уобичајен начин
По завршетку чишћења, довољно је одвезати ручке и окренути кесу тако да сакупљена ситна прљавштина остане унутар ње. На тај начин се нечистоће могу уклонити заједно са кесом, без потребе да их рукама скидате са длачица метле.
Иако је у питању једноставан кућни трик, његова идеја заснива се управо на томе да пластика, захваљујући статичком електрицитету, може да помогне при сакупљању лаганих честица попут прашине, длачица и длака, пише Блиц.
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