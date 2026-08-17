Ова три природна средства су најбоља за чишћење куће

Доносимо три природна, најбоља средства за чишћење:

Банане

Иако звучи чудно, кора од банане може бити рјешење за заштиту кожних ципела. Калијум који се налази у кори од банане често је кључни састојак неких лакова за ципеле.

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Све што вам треба за овај трик јесте кора од банане и памучна крпа. Обришите ципелу неколико пута унутрашњом страном коре банане, а затим поновно крпом. Редовним коришћењем коре банане на кожним ципелама заштитићете их од пуцања.

Грејп

Одлично рјешење за чишћење купатила управо је сок од грејпа. Може се користити за чишћење лавабоа или каде, а све што треба урадити да бисмо направили ово природно средство јесте преполовити грејп и умочити га у кухињску со.

Поспите обилно по површини коју желите очистити, а када завршите, темељно исперите подручје топлом водом. Тако се грејп може користити у чишћењу каменца и благе буђи, а уз то и одлично мирише.

Лимун

Препоручује се лимунов сок за чишћење микроталасне пећнице као и обичне рерне, а оно што је потребно да направите ово средство за чишћење јесте да у посуди помијешате лимунов сок с водом, па ту посуду ставите у микроталасну.

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Укључите је на два-три минута на максимум, а након што заврши с радом, оставите врата затворена још неколико минута како бисте спријечили да пара изађе. На крају обришите унутрашњост микроталасне пећнице памучном крпом. На исти начин функционише и с обичном рерном, али посуду оставите 20 минута на 200 степени, преноси Крстарица.