Научници из БиХ открили нову врсту човјечије рибице

Аутор:АТВ редакција
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Човјечија рибица која настањује подземне воде Грмеча идентификована је као нова врста, а добила је научни назив Протеус босниенсис.
Нова врста ограничена је на подручје горњег тока ријека Уне и Сане, унутар слива Дунава у сјеверозападној Босни и Херцеговини, првенствено на подручју Грмеча.
Њено станиште чини сложен крашки пејзаж с бројним подземним системима који повезују висока крашка поља с нижим подручјима.
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Према резултатима истраживања, Протеус босниенсис настањује подземне воде које извиру кроз велике крашке изворе попут Клокота, Крушнице, Санице и Дабра.
Пећински системи на подручју њеног распрострањења карактеришу и велики црни бактеријски биофилмови који прекривају кречњачке зидове и представљају основу богатих подземних заједница.
У истраживању су учествовали и босанскохерцеговачки биолози Емина Шуње са Природно-математичког факултета Универзитета у Сарајеву и Аднан Зимић из Земаљског музеја Босне и Херцеговине, преноси "Радиосарајево".
Научници наводе да је распрострањеност нове врсте вјероватно још увијек потцијењена. Процијењени ареал износи око 700 квадратних километара, док је површина коју врста стварно насељава око 30 квадратних километара.
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Због тако ограничене распрострањености, истраживачи привремено препоручују да се Протеус босниенсис процијени као угрожена врста према критеријуму Б Међународне уније за очување природе (ИУЦН).
Откриће нове врсте посебно добија на значају због могућих захвата у подручју њеног станишта.
Дио подземних вода на источном дијелу Грмеча могао би бити директно угрожен уколико се у Лушком пољу отвори рудник боксита.
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Будући да је човјечија рибица у потпуности везана за подземне водене системе, промјене у квалитету и режиму подземних вода могу представљати озбиљан ризик за њен опстанак, упозоравају из Еко акције.
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