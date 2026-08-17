Logo

Научници из БиХ открили нову врсту човјечије рибице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:27

Коментари:

0
Човјечија рибица снимљена у Крањским тунелима
Фото: АТВ

Човјечија рибица која настањује подземне воде Грмеча идентификована је као нова врста, а добила је научни назив Протеус босниенсис.

Нова врста ограничена је на подручје горњег тока ријека Уне и Сане, унутар слива Дунава у сјеверозападној Босни и Херцеговини, првенствено на подручју Грмеча.

Њено станиште чини сложен крашки пејзаж с бројним подземним системима који повезују висока крашка поља с нижим подручјима.

илу-чај-напитак-22012026

Здравље

Један напитак је најбољи за почетак дана: Љекари га радо бирају

Према резултатима истраживања, Протеус босниенсис настањује подземне воде које извиру кроз велике крашке изворе попут Клокота, Крушнице, Санице и Дабра.

Пећински системи на подручју њеног распрострањења карактеришу и велики црни бактеријски биофилмови који прекривају кречњачке зидове и представљају основу богатих подземних заједница.

У истраживању су учествовали и босанскохерцеговачки биолози Емина Шуње са Природно-математичког факултета Универзитета у Сарајеву и Аднан Зимић из Земаљског музеја Босне и Херцеговине, преноси "Радиосарајево".

Врста има врло ограничено подручје распрострањености

Научници наводе да је распрострањеност нове врсте вјероватно још увијек потцијењена. Процијењени ареал износи око 700 квадратних километара, док је површина коју врста стварно насељава око 30 квадратних километара.

Наплатне кућице у Јакуповцима

Република Српска

Проширују се наплатне станице Јакуповци и Чатрња

Због тако ограничене распрострањености, истраживачи привремено препоручују да се Протеус босниенсис процијени као угрожена врста према критеријуму Б Међународне уније за очување природе (ИУЦН).

Дио станишта могао би бити угрожен отварањем рудника

Откриће нове врсте посебно добија на значају због могућих захвата у подручју њеног станишта.

Дио подземних вода на источном дијелу Грмеча могао би бити директно угрожен уколико се у Лушком пољу отвори рудник боксита.

Пожар

Друштво

Трнинић: Постоје индиције да су пожари намјерно изазвани

Будући да је човјечија рибица у потпуности везана за подземне водене системе, промјене у квалитету и режиму подземних вода могу представљати озбиљан ризик за њен опстанак, упозоравају из Еко акције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Човјечија рибица

Грмеч

Коментари (0)

Више из рубрике

mobilni telefon mobitel

Наука и технологија

Зашто често не можемо да се одвојимо од телефона и бесциљно скролујемо?

2 д

0
Провјерите старе фиоке: Ови легендарни телефони данас вриједе и до 3.000 евра

Наука и технологија

Провјерите старе фиоке: Ови легендарни телефони данас вриједе и до 3.000 евра

2 д

1
Друштвена мрежа

Наука и технологија

Једна ера Инстаграма је завршена, послије деценије стигао нови изглед: "Вријеме је за освјежење"

3 д

0
Жена робот

Наука и технологија

Русија уводи нова правила за АИ: Провераваће усклађеност модела са духовним и моралним вриједностима

3 д

0

  • Најновије

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

15

16

Узнемирујући снимак након пуцњаве у Шпанији! Изрешетане трудна сестра и ташта вође клана "Баба"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима