Зашто често не можемо да се одвојимо од телефона и бесциљно скролујемо?

Аутор:АТВ редакција
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Колико пута вам се догодило да узмете телефон само да провјерите тачно вријеме или једну поруку, а да пола сата касније ухватите себе како бесциљно скролујете кроз друштвене мреже или читате вијести које вас уопште не занимају?
Ако се препознајете у овоме, нисте усамљени, али прије него што оптужите себе за недостатак карактера и слабу вољу, најновија научна истраживања доносе изненађујуће објашњење.
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Није ствар у недостатку самоконтроле. Научници из области неуробиологије и психологије открили су тачан механизам који наш мозак држи „закаченим” за екране.
Главни кривац за нашу дигиталну зависност јесте неуротрансмитер допамин, хемикалија у мозгу задужена за осјећај задовољства, али прије свега за ишчекивање награде. Научници објашњавају да интернет платформе и апликације користе психолошки ефекат познат као повремено, непредвидиво поткрепљење. То је исти механизам на ком функционишу слот-машине у коцкарницама:
Повлачење ручице (или скроловање): Сваки пут када освјежите апликацију, ви повлачите невидљиву полугу.
Непредвидив исход: Некада не затекнете ништа занимљиво, али понекад добијете лајк, нову поруку или шокантну вијест.
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Хемијска реакција: Управо та неизвјесност – „да ли ме иза сљедећег скрола чека нешто ново?” – изазива нагли скок допамина који мозак тјера да тражи још.
„Ми не идемо на интернет зато што нам је забавно, већ зато што наш мозак стално тражи потенцијалну награду. Осјећај ишчекивања је далеко моћнији од самог садржаја који на крају прочитамо”, наводи се у најновијим неуролошким студијама.
Стручњаци наглашавају да рјешење није у потпуној изолацији или одрицању од технологије, већ у препознавању ових психолошких замки и увођењу такозване „дигиталне хигијене”. Пребаците екран на црно-бијели режим. Оставите нотификације само за позиве и поруке од важних људи, како вас телефон не би стално позивао на реакцију и умјесто да у реду у продавници или на аутобуској станици одмах извадите телефон, дозволите свом мозгу неколико минута одмора и пустите мисли да лутају, преноси Глас Српске.
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Сљедећи пут када ухватите себе како несвјесно скролујете по екрану, сјетите се, то није ваша лична слабост, већ реакција вашег мозга на врхунски дизајниране психолошке удице. Први корак ка ослобађању јесте управо свијест о томе како те удице функционишу.
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