Стиже нови тропски талас: Жива скаче до 38 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и вруће, док се на југу и истоку очекује слаб до умјерен развој облачности.
Највиша дневна температура ваздуха кретаће се од 32 до 38, а у вишим предјелима од 27 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, увече на сјевероистоку и појачан источних смјерова. У Херцеговини ће током јутра дувати слаб сјевероисточни вјетар, који ће током дана скретати на јужне смјерове.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је у већем дијелу БиХ било ведро.
Температура ваздуха измјерена у осам часова: Соколац, Рибник и Шипово 11, Фоча 12, Сребреница, Хан Пијесак и Чемерно 13, Мркоњић Град и Рудо 14, Приједор, Нови Град, Гацко и Вишеград 15, Бањалука, Сарајево и Кнежево 16, Добој и Србац 17, Бијељина 20, Билећа и Мраковица 21, Требиње 24 и Мостар 26 степени Целзијусових.
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