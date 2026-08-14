Није крај: Шта се сије у августу?

Аутор:АТВ редакција
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У великом пожару који се током ноћи са подручја Локве Рогознице проширио према Омишу, погинула је једна особа, док је више од 40 људи повријеђено.
Ватра је захватила подручје изнад самог града и угрозила бројне објекте, због чега је дио становника и туриста евакуисан.
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Током прегледа терена пронађено је тијело једне особе, док је осморо повријеђених у тешком стању.
Око 13 часова потврђено је да је на пожаришту пронађено тијело млађе особе, чији пол и идентитет још нису званично утврђени.
Према исказима очевидаца, особа се наводно налазила у аутомобилу са још двије жене на Јадранској магистрали код Мале Луке, преноси "РТЛ Данас".
Када их је пожар опколио, изашли су из возила. За једну особу бијег је био кобан, јер се нашла у ватреном обручу. Друге двије жене успјеле су да се спасу, али су, према информацијама локалног становништва, задобиле тешке повреде, преноси "Индекс".
Август многима дјелује као мјесец резервисан првенствено за бербу, али сезона у башти тада још није завршена.
Ако правилно одаберете поврће и вријеме сјетве, празне гредице након лука, бијелог лука, раног кромпира или грашка могу поново постати веома корисне.
Дио поврћа посијаног у августу може се брати већ почетком јесени, док ће поједине врсте остати у башти све до првих озбиљнијих хладноћа.
Један од најједноставнијих избора су ротквице. Брзо расту, а код појединих сорти од сјетве до бербе потребно је свега неколико седмица.
Ипак, током најтоплијег дијела августа боље је сачекати нешто свјежији период, јер високе температуре могу неповољно утицати на развој коријена.
Ако имате слободну гредицу и желите поврће које неће захтијевати дуго чекање, ротквице су зато одличан избор за каснољетну сјетву.
Добар избор је и рукола.
Може се сијати директно у гредицу, брзо ниче, а млади листови могу се резати више пута.
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Ако су дани још веома топли, посебно је важно одржавати земљу равномјерно влажном како младе биљке не би страдале непосредно након ницања.
Током друге половине августа може се сијати и шпинат, посебно у континенталним крајевима када ноћне температуре почну да падају.
Шпинат боље подноси свјежије вријеме него велике љетне врућине, па каснољетна сјетва често може дати квалитетан јесењи род.
Због тога са шпинатом не треба претјерано журити док трају највеће врућине.
За јесењу бербу може се посијати и матовилац.
Он ниче спорије од руколе и ротквица, али има важну предност - добро подноси ниже температуре.
Управо због тога једна је од кориснијих култура за башту из које желимо да беремо поврће и током касне јесени.
На празним гредицама могу се сијати и лиснате салате.
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За каснољетну сјетву најбоље је бирати сорте намијењене јесењем узгоју.
Проблем могу представљати високе температуре, јер сјеме салате током веома топлих дана може слабије да клија. Због тога је корисно сачекати неколико свјежијих дана, а гредицу по потреби заштитити од најјачег подневног сунца.
Посебну пажњу треба посветити влажности земље док сјеме не проклија.
Блитва је још једна могућност, нарочито у крајевима са благом јесени.
Младе биљке могу дати прве листове прије зиме, док у топлијим подручјима блитва може наставити да расте знатно дуже него у континенталним крајевима.
У подручјима са блажом климом избор поврћа за каснољетну сјетву генерално је већи. Током августа могу се постепено припремати гредице и за поједине купусњаче, салате и друге културе које добро подносе ниже јесење температуре.
Код августовске сјетве највећи проблем углавном није хладноћа, већ управо супротно - врела и сува земља.
Прије сјетве гредицу је добро залити, а након што се сјеме посије површину треба одржавати умјерено влажном све док биљке не никну.
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Заливање је најбоље обављати рано ујутро или предвече, када сунце није јако и вода спорије испарава.
Важно је и да земља не буде потпуно натопљена. Циљ је одржавати довољно влаге за клијање, а не направити блатњаву и превише влажну гредицу.
Постоји још један једноставан трик који може продужити бербу.
Умјесто да сву количину одређене врсте поврћа посијете одједном, сјетву можете распоредити у неколико термина са размаком од десетак дана.
Биљке тада неће све доспјети за бербу у исто вријеме.
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На тај начин, и када прође главни дио љетне сезоне, из баште још седмицама можете брати свјеже ротквице, салату, руколу, шпинат, матовилац и друго лиснато поврће.
Август зато не мора да означава крај баштенске сезоне. Уз мало планирања, празне гредице могу поново зазелењети и обезбиједити свјеже поврће током јесени, преноси "Лика-онлајн", За вријеме великог пожара код Омиша, у месту Станићи нестала је Драгана Антешевић.
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