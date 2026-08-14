Рафтери са Таре траже иста правила за све: Најављена блокада моста

Аутор:АТВ редакција
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Рафтери који се баве организовањем туристичких спустова чамцима Таром тврде да се, упркос званичној тоталној забрани саобраћаја преко моста у Ђурђевића Тари због извођења радова, појединцима омогућава прелазак, док је другима онемогућено да превезу чамце и опрему.
Због, како наводе, неједнаких услова, најављена је блокада прилаза мосту.
Један од рафтера Радован Чобељић казао је за "Вијести" да тражи да правила буду иста за све рафтинг компаније. Према његовим ријечима, рафтерима је званично саопштено да је мост затворен за саобраћај у периоду од 10. августа до 26. октобра, због извођења радова.
"Нама је речено да не може да се пролази. Међутим, поједини пролазе, пребацују чамце и опрему, док остали не могу да раде. Ако је мост затворен, нека буде затворен за све. Ако може да се прође, нека сви имају исте услове", казао је Чобељић.
Он тврди да је истог дана, након што је саопштено да преко моста не може да се пролази, појединим рафтерима било омогућено да ручно пребаце чамце и опрему на приколицама.
"Нико нас није обавијестио да може да се пролази када коме одговара, са опремом и туристима. Нама су послали допис да не може. А онда дневно прође велики број људи, прелазе камиони, пребацују се чамци. Ако они могу да прођу, зашто не могу туристи из Београда или других мјеста?“, пита Чобељић, који је доставио и видео-записе које је направио на Мосту на Тари.
Према његовим ријечима, одлуком о затварању моста погођено је око 20 рафтинг компанија, док, како тврди, поједине фирме ипак успијевају да организују посао.
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"Обавијестио сам надлежне и двије фирме могу да раде, а остали не могу. Тражимо само да знамо да ли забрана важи за све. Или можемо сви или не може нико. Морамо да знамо на чему смо да бисмо могли да се организујемо", рекао је Чобељић.
Он истиче да рафтинг компаније већ неколико дана трпе велике финансијске губитке.
"Већ пет-шест дана не радимо. Изгубљено је око 150.000 евра ако рачунамо ових 19 фирми. Ја радим и борим се, али не волим неправду. Ако је закон, нека важи за све", казао је он.
Чобељић тврди и да на мосту тренутно нема адекватног обезбјеђења које би спријечило прелазак.
Због свега тога, најавио је да ће сутра, уколико не буде договора, блокирати прилаз мосту камионом.
"Ако буде неко радио, а остали не, блокираћу прилаз мосту. Ако не можемо сви, нека не може нико, да знамо на чему смо. Сутра ћу камионом блокирати прилаз и радилиште, јер је речено да је забрањен пролаз пјешацима", казао је Чобељић.
Он поручује да му циљ није да било коме онемогући рад, већ да сви учесници на Тари имају једнаке услове.
"Мени је криво због свега овога. Ја сам реалан човјек. Ако је забрањено, не може нико. Ако може, можемо сви. Само хоћемо јасна правила и да се она примјењују једнако на све", закључио је Чобељић, преноси Вијести.ме.
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