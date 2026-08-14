Букнуо нови пожар у Хрватској, све расположиве снаге на терену

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Жераве, недалеко од Нинских Станова код Задра, избио је пожар отвореног простора који се због јаког вјетра брзо шири.
На терен су хитно упућене све расположиве земаљске ватрогасне снаге с тог подручја како би успоставиле контролу над ватреном стихијом.
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Због изразито захтјевних услова на терену и неповољних временских прилика, земаљским екипа затражена је помоћ из ваздуха.
Према првим информацијама, на пожариште стиже један Ер Трактор, а у току је и процјена могућности укључивања једног канадера.
Ситуацију на терену потврдио је и жупанијски ватрогасни командир Матеј Рудић, истичући како ватрогасци улажу максималне напоре у обуздавању пожара.
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"Ватрогасци на терену дају све од себе и улажу максималне напоре како би пожар ставили под надзор, али ситуацију нам знатно отежава јак вјетар који шири ватру," поручио је Рудић, пренио је портал "Морски.хр".
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