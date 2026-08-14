Logo

Букнуо нови пожар у Хрватској, све расположиве снаге на терену

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 17:57

Коментари:

0
Пожар у Задру
Фото: Screenshot / Morski.hr

На подручју Жераве, недалеко од Нинских Станова код Задра, избио је пожар отвореног простора који се због јаког вјетра брзо шири.

На терен су хитно упућене све расположиве земаљске ватрогасне снаге с тог подручја како би успоставиле контролу над ватреном стихијом.

Дјевојчица, телефон

Србија

Језиво: Мјесецима малољетници слао непримјерене слике и позивао је на односе

Због изразито захтјевних услова на терену и неповољних временских прилика, земаљским екипа затражена је помоћ из ваздуха.

Према првим информацијама, на пожариште стиже један Ер Трактор, а у току је и процјена могућности укључивања једног канадера.

Ситуацију на терену потврдио је и жупанијски ватрогасни командир Матеј Рудић, истичући како ватрогасци улажу максималне напоре у обуздавању пожара.

Драгана Антешевић

Регион

Ово је жена из БиХ нестала код Омиша: Траје потрага за Драганом Антешевић

"Ватрогасци на терену дају све од себе и улажу максималне напоре како би пожар ставили под надзор, али ситуацију нам знатно отежава јак вјетар који шири ватру," поручио је Рудић, пренио је портал "Морски.хр".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Задар

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Драгана Антешевић

Регион

Ово је жена из БиХ нестала код Омиша: Траје потрага за Драганом Антешевић

2 ч

0
Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

Регион

Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

3 ч

0
Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу

Регион

Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу

3 ч

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Регион

Прва жртва у Омишу: На згаришту пронађено тијело

4 ч

1

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима