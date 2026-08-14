Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу

Аутор:АТВ редакција
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У пожару у Омишу нестала је једна жена, а сумња се да је у питању држављанка БиХ.
Како је објавио ХРТ, ХГСС је на омишком подручју покренуо потрагу за страном држављанком која се током великог пожара удаљила од возила и од тада јој се губи траг.
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У потрагу је укључено двадесетак припадника ХГСС Станице Сплит, који ће детаљно претражити подручје око мјеста на којем се налазило возило.
ХРТ незванично сазнаје да је ријеч о држављанки Босне и Херцеговине, а у аутомобилу су се наводно налазиле три особе, од којих је једна тешко повријеђена.
Иначе, нови пожар поново је букнуо на подручју Омиша, на сјеверној страни омишке Динаре.
Како јавља портал "24сата" на терену је један ер трактор, а очекује се долазак и канадера који би требао помоћи у гашењу пожара из ваздуха.
Ватра се у међувремену проширила изнад брда те пријети подручјима Свинишћа и Подашпиља.
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Командир ватрогасаца Славко Туцаковић рекао је да засад не би требало бити разлога за већу забринутост.
"То гори, тамо је ер трактор, сад ће доћи и канадер. Не би требало бити нешто посебно", рекао је Туцаковић.
Због пожара је затворена државни пут Д8 на подручју Локве Рогознице.
Подсјећамо, велики пожар у Хрватској који је у четвртак увече, 13.августа, букнуо у Локви Рогозници проширио се током ноћи према Омишу, захватио подручја изнад самог града и дошао надомак центра града. Хрватски медији наводе да је повријеђено 19 особа, а 200 их је евакуисано.
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