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Ово је жена из БиХ нестала код Омиша: Траје потрага за Драганом Антешевић

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 16:57

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Драгана Антешевић
Фото: МУП Хрватске

Током великог пожара код Омиша, у месту Станићи нестала је Драгана Антешевић.

Полиција је објавила њену фотографију и личне податке.

У медијима се раније наводило да је ријеч о држављанки Босне и Херцеговине, као и да су се у аутомобилу налазиле три особе, од којих је једна тешко повријеђена.

Потрага је ограничена на подручје око мјеста на којем се возило налазило прије него што се жена удаљила.

Полиција је објавила и личне детаље о несталој Драгани што можете погледати у наставку:

Детаљи о Драгани Антешевић
Детаљи о Драгани Антешевић

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Тагови :

Драгана Антешевић

Омиш

Омиш пожар

пожар

Хрватска

Нестанак

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