Језиво: Мјесецима малољетници слао непримјерене слике и позивао је на односе

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Одјељења безбједности Беране ухапсили су П. А. (31) из тог града због сумње да је полно узнемиравао малољетну дјевојчицу путем друштвене мреже „Snapchat“.
"Полиција је поступила по пријави једног од родитеља малољетнице, који је навео да је осумњичени током претходних неколико мјесеци дјевојчици слао поруке и фотографије непримјереног садржаја. Како је наведено у пријави, П. А. је малољетницу позивао да се састају и да ступе у односе", потврђено је за РИНУ у УП Црне Горе.
Након криминалистичке обраде и прикупљених обавјештења од више особа, полиција је са свим утврђеним чињеницама упознала државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Беранама.
По налогу тужиоца, П. А. је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање.
Он ће уз кривичну пријаву бити спроведен у Основно државно тужилаштво у Беранама на даље поступање, преноси Блиц.
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