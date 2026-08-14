Преминуо професор Драган Јовановић

Аутор:АТВ редакција
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Са дубоком тугом и жаљењем, ОШ "Рајак Павићевић" у Бајиној Башти опрашта се од свог дугогодишњег директора, наставника и колеге Драгана Јовановића, који је преминуо у 59. години.
Његов одлазак оставио је велику празнину у школи, али и међу бројним ученицима, колегама и суграђанима који су га познавали и памтили по доброти, посвећености и преданом раду.
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"Са неизмјерним болом и дубоком тугом обавјештавамо ученике, родитеље, колеге и суграђане да нас је напустио наш драги директор, дугогодишњи наставник и пријатељ, Драган Јовановић. Рођен 4. јуна 1967. године у Црвици (БиХ), свој животни и професионални пут везао је за Бајину Башту. Управо у нашој ОШ 'Рајак Павићевић' начинио је своје прве школске кораке, савладао прва слова и заволио школу којој ће се касније вратити и посветити читав свој радни вијек. Након завршене Средње техничке школе у Бајиној Башти, дипломирао је на Педагошко-техничком факултету у Чачку 1996. године. Свој просвјетни и педагошки позив у ОШ 'Рајак Павићевић' започео је 1998. године као професор техничког образовања у ИО Пилица, а од 1999. године наставио је рад у матичној школи као наставник технике и технологије и информатике. Од 2013. до 2020. године био је предсједник Синдиката ОШ 'Рајак Павићевић', члан Главног одбора ГСПРС 'Независност', члан Школског одбора ОШ 'Свети Сава', као и члан Друштва директора Србије. Након више од двије деценије преданог рада у настави, од 1. марта 2021. године ступио је на дужност директора школе. Током свих 28 година рада у просвјети, Драган Јовановић је неуморно радио на сопственом усавршавању, али и на унапређењу цијеле наше заједнице", написано је у саопштењу школе.
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Подсјетили су на то колико је Драган Јовановић био значајан за ту установу.
"За све нас, Драган је био много више од руководиоца. Његова лична и професионална мисија била је заснована на неговању здравих међуљудских односа, међусобном уважавању и топлој ријечи, са жељом да се сви запослени и ученици у школи осјећају као у својој кући. Својим личним примјером подстицао је виши квалитет наставе, непрестано се борећи за модернизацију објеката и опреме, боље услове рада и сигурно окружење за све наше ђаке. Иза себе је оставио супругу Биљану и сина Луку, као и генерације ђака и колега који ће га памтити по доброти, посвећености и неизмјерном труду да школу учини бољим мјестом. Остајемо дубоко захвални за све године које је посветио нашој школи и свим животима које је дотакао. Комеморација ће се одржати у холу Основне школе 'Рајак Павићевић' у суботу 15.8.2026. са почетком у 10 сати, а сахрана је у суботу 15.8.2026. у 13 сати на градском гробљу. Колектив ОШ 'Рајак Павићевић' изражава најдубље саучешће породици Јовановић. Вјечна му слава и хвала", закључили су.
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