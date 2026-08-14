Превезао га до одредишта, па преживио пакао: Ухапшен нападач на таксисту

Аутор:АТВ редакција
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Полицајци у Суботици, интензивним радом, идентификовали су и ухапсили мушкарца Н. К. (32) из Суботице због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда.
"Сумња се да је он, прије два дана, непосредно након завршене вожње, насрнуо на таксисту и задао му више удараца по глави. Таксисти су, у суботичкој болници, констатоване тешке повреде", саопштио је МУП.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, Н. К. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу, преноси Курир.
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