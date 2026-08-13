Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Аутор:АТВ редакција
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Игор Николић из села код Петровца на Млави усмрћен је у суботу једним ударцем, који му је, како се сумња, задао његов шурак, а до трагедије је дошло у Игоровој кући, на прослави славе.
Страшан злочин догодио се у суботу, 8. августа, на прослави славе Света Петка Трнова. Младић Н. У. (26) из Зајечара ухапшен је због сумње да је усмртио зета Игора Николића (41), у једном селу код Петровца на Млави.
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Мјештани села кажу да тог кобног дана нико није ни слутио да ће православни празник прерасти у незапамћену трагедију.
- Н.У. је Игору шурак, односно брат његове жене. Он живи у Зајечару и код Игора је долазио само на породичне прославе, па тако и сада на славу. У Игоровој кући је тог дана било весело. Слушала се гласна музика, пуно дјеце је трчало и играло се по дворишту и сви су се веселили. Међутим, у једном тренутку Н.У. је почео да се свађа с Игором око музике. Иако је разлог био безазлен, расправа је постајала све жустрија, па је Н.У. изгледа изгубио контролу и изненада је песницом ударио Игора у врат, као да је знао да то мјесто може бити кобно, јер је Игор исте секунде пао у несвијест. Све се то одиграло пред много дјеце, која су му и род и из комшилука - прича за Курир један пријатељ породице Николић.
Како даље додаје, у дворишту породичне куће настао је општи хаос, а Н.У. је побјегао са лица мјеста.
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- Сви су почели да вичу у очају, када су видјели Игора у том стању, и покушавали су да га освијесте, па су позвали Хитну помоћ, а Н.У. је одмах сјео у свој аутомобил и побјегао. Чуо сам да су га ухапсили у Бору за три, четири сата. Вјероватно су лоцирали његов аутомобил којим је бјежао. Игор је смјештен у Општу болницу Петровац на Млави гдје су љекари одмах започели борбу за његов живот. Међутим, упркос надљудским напорима да га спасу, наш добри Игор је преминуо истог дана, након неколико сати - наводи пријатељ, са тугом у гласу.
Н.У. је након истека притвора до 48 сати одведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Пожаревцу.
- Осумњичени је изнио одбрану, након чега му је одређен притвор до 30 дана. Он се сумњичи за кривично дјело тешка повреда квалификована смрћу. Истрага о овом случају је у току - речено је из Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу.
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