Рок до 1. септембра, ако не буде рјешења - превозници ће у блокаде

Аутор:Милица Марјановић
Коментари:0
Слиједе нови протести и блокаде граница уколико Европска комисија до 1. септембра не уради нешто по питању изузимања професионалних возача из ограничења од 90 дана боравка у Европској унији у периоду од шест мјесеци.
Ово је јединствен став превозника из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније.
Превозници пријете да ће поново блокирати границе уколико не буде ријешен проблем њиховог боравка у Шенгену. Уједињени превозници читавог региона кажу - доста је било, возачи нису мигранти.
"Желимо да се напокон, већ једном, професионални возачи почну разликовати од обичних људи који улазе у Шенген зону туриста јер наше возаче третирају као илегалне мигранте кад пређе 90 дана, с тим да ту долази до нелогичности јер у Хрватску уђемо кажу да имамо 76 дана да би након два три дана у Аустрији наше возаче хапсили и депортовали", казао је из конзорцијума превозника ''Логистика БиХ'' Никола Брковић.
Раме уз раме са БХ. превозницима стале су и колеге из региона. Сложно и уједињено институцијама су поставили рок. Овај пут, кажу - неће тек тако лако одустати.
"Усагласили смо ставове, размијенили мишљења и дошли до заједничког закључка уколико након 1. септембра након сједнице Шенген земаља не донесе се никакво коначно рјешење у нашу корист ући ћемо у протесте и стајати на границама до даљњег док се проблем не ријеши", казао је предсједник Удружења превозника терета Црне Горе Ђорђе Љешњак.
Питање смо упутили министарству комуникација и транспорта БиХ, али до реализације прилога нисмо добили одговор. По сада већ познатом обичају Европској комисији упутили су захтјев за привременим изузећем. Исти су, раније, током мјесеца објавили и на свом званичном сајту.
"Професионални возачи не траже привилегије. Траже да могу радити свој посао без административних препрека које угрожавају њихову егзистенцију и европске ланце снабдијевања. Зато смо Европској комисији предложили привремено, практично рјешење које ће омогућити да наши возачи наставе радити док се не успостави систем дугорочних виза. Ово није само питање Босне и Херцеговине – ово је питање функционирања међународног промета и праведног третмана људи који повезују европско тржиште", саопштили су из Министарство комуникација и транспорта БиХ.
Бриселу је сада остало мање од мјесец дана да одговори. Превозници не желе ново чекање – траже рјешење прије него што поново крену према границама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму