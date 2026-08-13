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Затвор на Игману коштао 21 милион КМ, а воду добија из цистерне: Водоводна мрежа није била у пројекту!?

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 13:42

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Затвор
Фото: АТВ

Сарајевски Казнено-поправни завод (КПЗ) Игман у Блажују отворен је у мају ове године, иако објекат још нема изграђену водоводну мрежу нити прикључак на градски водоводни систем.

Вода за потребе затвореника и запослених обезбјеђује се путем резервоара који се свакодневно допуњавају из цистерни, што ствара додатне трошкове.

Објекат КПЗ-а Игман раније је добио употребну дозволу, иако прикључак на водоводну мрежу није био изграђен. Према информацијама до којих је дошао Кликс, изградња водоводне мреже до објекта није била обухваћена ни првобитним пројектом.

Влада Федерације Босне и Херцеговине планира издвојити 2,5 милиона КМ за изградњу водоводне мреже, док је тренутно у току процедура за исходовање грађевинске дозволе.

Према доступним информацијама, за реализацију пројекта заинтересована је и Општина Илиџа, која би, осим повезивања КПЗ-а Игман на водоводну мрежу, учествовала и у рјешавању водоснабдијевања околних насеља.

Изградња КПЗ-а Игман коштала је готово 21 милион КМ. Из буџета Федерације БиХ издвојено је 11,7 милиона КМ, док је Европска унија обезбиједила додатних девет милиона КМ.

Приликом отварања објекта 13. маја, федерални званичници истакли су да су „сви радови извођени у складу са стандардима ЕУ који се примјењују на објекте затворског типа“.

Међутим, чињеница да објекат у тренутку отварања није имао прикључак на јавну водоводну мрежу отворила је питање испуњавања свих инфраструктурних услова предвиђених за овакав објекат.

На проблеме с водоснабдијевањем у КПЗ-у Игман раније су указивали и притвореници, односно њихови адвокати.

Сава Маринковић, оптужен за убиство сарајевских полицајаца, казао је у јуну ове године пред судом да у затвору нема воде те да се купа из флаше.

На једном од рочишта, адвокат Ален Накић, који заступа бившег декана Стоматолошког факултета Мухамеда Ајановића, такође је говорио о условима у којима његов клијент борави. Према његовим ријечима, Ајановић се купа користећи лончић за воду, оцијенивши такве услове нехуманим.

Отварање КПЗ-а Игман без трајно ријешеног питања водоснабдијевања отвара питање како је објекат добио употребну дозволу и због чега изградња водоводне мреже није била обухваћена првобитним пројектом.

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Тагови :

Затвор

Сарајево

Затвор Игман

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