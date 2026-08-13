Ноћни позиви: Између мрачних улица Ливерпула и соспствених демона

Извор:
АТВ
Од недјеље ће љубитељи драмских серија на програму АТВ-а имати прилику да уживају у још једном полицијском сценарију, који се од других, често уљепшаних прича о полицији, издваја мрачним, напетим и сировим приказом свакодневице на улицама Ливерпула. Посебну ноту британској серији 'Ноћни позиви' даје чињеница да је њен сценариста Тони Шумахер бивши полицајац из Ливерпула, чија су искуства послужила као инспирација за радњу серије.
Радња прати Криса Карсона, полицајца који ради ноћне смјене и суочава се са посљедицама година проведених на улици. Психички исцрпљен Крис покушава да задржи контролу над сопственим животом док сваке ноћи одговара на позиве који га суочавају са најмрачнијим странама града и најсуровијим злочинима чији је исход често и сама смрт. Његова борба да остане професионалан, али и да не дозволи да га притисак посла потпуно сломи, постаје све тежа како се проблеми са улице почну преливати у његов приватни живот.
Да ли ће се Крис изборити са својим демонима?
'Ноћни позиви' недјељом у 21 час.
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