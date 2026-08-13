Документарни серијал: Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном

Извор:
АТВ
Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном је документарни серијал из 2023. године у режији групе аутора, који открива неке од најфасцинантнијих и највећих пљачки спроведених у историји човјечанства.
У стилу агента 007, Пирс Броснан, један од омиљених Џејмс Бондова, кроз осам епизода, динамичну реконструкцију догађаја, визуелне ефекте, изјаве стручњака и уз помоћ технологије открива све детаље почињених пљачки. Од планирања, мотивације криминалаца, формирања тимова, избора алата и тактика, самог тока акције, драматичног расплета, хапшења или бјекства сазнајемо зашто се њихова реализација граничи са немогућим и чини као један од добро осмишљених филмских сценарија.
Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном – недјељом у 20 часова.
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