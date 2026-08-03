Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

Извор:
АТВ
Пренос обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“ можете пратити у нашем програму сутра у 20 часова.
Програм обиљежавања ове године биће уприличен у Мркоњић Граду, а почеће парастосом на Тргу Краља Петра Првог Карађорђевића и бесједом патријарха српског Порфирија.
Обиљежавању ће присуствовати руководство Српске, као и предсједник Србије Александар Вучић са сарадницима.
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