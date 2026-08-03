Ово сада сви желе у кухињи: Враћа се омиљени тренд из Југославије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Годинама су модерним кухињама доминирали сјајни фронтови, равне линије и минималистички дизајн. Иако је такав стил и даље популаран, све више власника домова окреће се топлијим, носталгичним рјешењима која простору дају карактер.
Управо зато један детаљ из кухиња наших бака поновно осваја интеријере и постаје све траженији међу љубитељима уређења дома.
Ауто-мото
Најбољи половњаци до 1.000 евра: Ових 5 модела вас никада неће "оставити" на путу
Умјесто класичних врата на доњим кухињским елементима, све се чешће постављају платнене завјесе од природних материјала. Овај ретро детаљ уноси топлину, чини простор угоднијим и савршено се уклапа у све популарније стилове попут винтеџ, рустикалног, и Ваби-саби уређења.
Ако вам је досадио изглед старе кухиње, а елементи су и даље у добром стању, није потребно улагати велике износе у комплетно реновирање. Завјесе могу бити једноставан и врло приступачан начин да простор добије потпуно ново лице. Умјесто купње нових фронти, довољно је скинути врата с појединих ормарића, на примјер испод судопера, те поставити завјесу помоћу танке шипке или сајле. Таква промјена простору даје посебан шарм, а велика је предност што се боје и узорци могу мијењати кад год пожелите, па чак и прилагођавати годишњим добима.
Осим што изгледају занимљиво, завјесе имају и практичне предности. Посебно су корисне у мањим кухињама јер не заузимају додатни простор приликом отварања, за разлику од класичних врата ормарића. Тако омогућују бржи и једноставнији приступ стварима које свакодневно користите. За дуготрајност и лакше одржавање препоручује се одабрати природне материјале попут квалитетног памука или лана. Они добро подносе често прање и дуго задржавају уредан изглед.
Економија
Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?
Једини недостатак овог ретро тренда јест чињеница да тканина лакше упија прашину, кухињску масноћу и мирисе него класична врата ормарића. Зато их је потребно редовно прати како би кухиња увијек изгледала уредно и свјеже. Практично рјешење је имати два комплета завјеса, док је један на прању, други се може одмах поставити, па простор ни у једном тренутку не остаје без свог декоративног детаља.
Трендови у уређењу дома посљедњих година све више нагињу природним материјалима, топлијим бојама и детаљима који буде осјећај носталгије. Управо зато оваква рјешења поновно проналазе своје мјесто у модерним домовима, показујући да за велику промјену често није потребно велико улагање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
5 ч0
Свијет
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Свијет
6 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
23 ч0
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму