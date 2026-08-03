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Ово сада сви желе у кухињи: Враћа се омиљени тренд из Југославије

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:01

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Шармантна рустична кухиња са плавим ормарићима, карираном завjесом и декоративним елементима у винтеџ стилу.
Фото: Laura Meinhardt/Pexels

Годинама су модерним кухињама доминирали сјајни фронтови, равне линије и минималистички дизајн. Иако је такав стил и даље популаран, све више власника домова окреће се топлијим, носталгичним рјешењима која простору дају карактер.

Управо зато један детаљ из кухиња наших бака поновно осваја интеријере и постаје све траженији међу љубитељима уређења дома.

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Умјесто класичних врата на доњим кухињским елементима, све се чешће постављају платнене завјесе од природних материјала. Овај ретро детаљ уноси топлину, чини простор угоднијим и савршено се уклапа у све популарније стилове попут винтеџ, рустикалног, и Ваби-саби уређења.

Ако вам је досадио изглед старе кухиње, а елементи су и даље у добром стању, није потребно улагати велике износе у комплетно реновирање. Завјесе могу бити једноставан и врло приступачан начин да простор добије потпуно ново лице. Умјесто купње нових фронти, довољно је скинути врата с појединих ормарића, на примјер испод судопера, те поставити завјесу помоћу танке шипке или сајле. Таква промјена простору даје посебан шарм, а велика је предност што се боје и узорци могу мијењати кад год пожелите, па чак и прилагођавати годишњим добима.

Практичне предности

Осим што изгледају занимљиво, завјесе имају и практичне предности. Посебно су корисне у мањим кухињама јер не заузимају додатни простор приликом отварања, за разлику од класичних врата ормарића. Тако омогућују бржи и једноставнији приступ стварима које свакодневно користите. За дуготрајност и лакше одржавање препоручује се одабрати природне материјале попут квалитетног памука или лана. Они добро подносе често прање и дуго задржавају уредан изглед.

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Једини недостатак овог ретро тренда јест чињеница да тканина лакше упија прашину, кухињску масноћу и мирисе него класична врата ормарића. Зато их је потребно редовно прати како би кухиња увијек изгледала уредно и свјеже. Практично рјешење је имати два комплета завјеса, док је један на прању, други се може одмах поставити, па простор ни у једном тренутку не остаје без свог декоративног детаља.

Трендови у уређењу дома посљедњих година све више нагињу природним материјалима, топлијим бојама и детаљима који буде осјећај носталгије. Управо зато оваква рјешења поновно проналазе своје мјесто у модерним домовима, показујући да за велику промјену често није потребно велико улагање.

(Дневно.хр)

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Тагови :

кухиња

Уређење дома

бивша Југославија

тренд

старе ствари

СР Југославија

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