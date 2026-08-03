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Меланија се придружује Трампу и Путину на Туњицама

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:39

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Меланија Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

За сваког ко из правца Приједора улази у Бањалуку, призор у насељу Туњице изазива осмијех и невјерицу у исто вријеме.

Угоститељски објекти “Путин” и “Трамп” стоје један до другог, раме уз раме, као да геополитика на овом мјесту функционише беспријекорно, за разлику од стварног свијета, гдје односи предсједника Русије и САД-а и најмоћнијих сила свијета осцилирају.

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Несвакидашњи комшилук ускоро ће добити и трећег члана јер је непосредној близини у плану отварање и новог – “Меланија”, названог по супрузи америчког предсједника.

Тиме ће ова гастрономско-политичка оаза у бањалучком насељу Туњице комплетирати свој имиџ који је одавно престао да буде локална занимљивост.

Иако називи асоцирају на високу политику и на жалост ратне сукобе у Украјини и Ирану, позадина приче је сасвим једноставна и с тим нема никакве везе. Власник објеката уз кафу је порталу "МОНДО", објаснио да иза свега не стоји “висока политика” већ маркетиншки трик, који је успио више него је сам очекивао.

То су нам у разговору потврдили и гости, који су свратили у ресторан “Трамп” јер их је управо име ресторана “натјерало” да предахну уз кафу и доручак.

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"Кренули смо према мору и кад смо видјели табле, морали смо стати да се усликамо и попијемо кафу уз доручак. Ово нема нигдје на свијету", уз широке осмијехе су истакли туристи.

Откако су отворили врата, ресторани с именима руског и америчког предсједника постали су права атракција у граду, а причу су пренијели практично сви водећи свјетски медији.

На Туњице су стизале новинарске екипе из цијелог свијета, укључујући и неке од најутицајнијих медија попут "Њујорк Тајмса", регионалних и европских телевизијских кућа, а власник је потврдио да је о свему обавијештен и сам Владимир Путин.

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Сада нам остаје само да видимо како ће отварање “Меланије” да утиче на ову већ уходану бањалучко-дипломатску идилу. Засад геополитика у овом бањалучком насељу функционише без проблема, али ко ће знати, како ће то да испадне кад се Доналдова супруга умијеша у цијелу причу.

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Тагови :

Владимир Путин

Меланија Трамп

Доналд Трамп

Туњице

Бањалука

Кафић Путин

Кафић Трамп

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